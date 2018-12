"The Black Box Theory", presentazione del progetto discografico di Luca Perciballi e Ivan Valentini a Nonantola

Prosegue a Nonantola la rassegna Salto Nel Suono con un altro interessante appuntamento musicale. Mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 21 alla Fonoteca in Piazza Liberazione, al civico 23, è in programma la presentazione di “The Black Box Theory”, progetto discografico frutto della collaborazione tra due eccezionali talenti: Luca Perciballi e Ivan Valentini.

Luca Perciballi (chitarra) e Ivan Valentini (sax) propongono in esclusiva per Salto Nel Suono un concerto/lezione, in cui non solo viene presentato il lavoro del duo, pubblicato dall’etichetta Setola di Maiale, ma espongono al pubblico anche le metodologie di improvvisazione totale da loro utilizzate, le strategie applicabili in varie situazioni e suggerimenti pratici per la loro realizzazione.