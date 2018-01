Alla scoperta del padre del fantasy, riparte il Tolkien Lab

L’Istituto Filosofico di Studi Tomistici di Modena e l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani danno il via ai Tolkien Lab del 2018. Attivi dal 2014, I Tolkien Lab sono lo spazio condiviso dalle due associazioni dedicato allo studio delle opere del professore oxoniense. Gli approfondimenti che vengono presentati comprendono da sempre un ampio spettro di prospettive e differenti approcci al mondo tolkieniano, un coro di voci per tentare di capire uno dei maggiori autori del ventesimo secolo, sotto la supervisione di Claudio Testi (vicepresidente AIST e presidente dell’Istituto Filosofico di Studi Tomistici).

“La recentissima pubblicazione della nuova traduzione delle Lettere di Tolkien - racconta Claudio Testi - ha riportato l’attenzione su un aspetto linguistico dell’opera tolkieniana meno popolare di altri: le traduzioni italiane. Filologo con un sincero amore per le lingue, Tolkien sceglieva con estrema cura le parole delle sue narrazioni e non è sempre facile trovare un corrispettivo calzante nelle lingue in cui si traducono le sue opere”.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del genere fantasy che possono trovare nei Tolkien Lab uno spazio di riflessione che non ha eguali sul territorio nazionale.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 25 Gennaio, ore 20.45

Tolkien: Traduzioni, tradizioni e tradimenti

Relatore Giampaolo Canzonieri - Associazione Italiana Studi Tolkieniani

Giovedì 22 Marzo, ore 20.45

Tolkien e le lingue perdute: Sanscrito e Elfico

Relatrice Elisa Sicuri – Associazione Italiana Studi Tolkieniani

Giovedì 24 Maggio, ore 20.45

Visioni, miti, leggende: l'arte di J.R.R. Tolkien

Relatrice Roberta Tosi – La Compagnia degli Argonath

Gli incontri si svolgeranno a Modena, strada San Cataldo 97. Ingresso libero.