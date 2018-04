Torna “L'altro suono festival”: 5 appuntamenti di cui due anteprime assolute

Con cinque appuntamenti, di cui ben due anteprime assolute, il Teatro Comune di Modena torna ad ospitare “L'altro suono festival”, la rassegna concertistica dedicata alle tradizioni e ai repertori musicali diversi. Nelle edizioni precedenti hanno partecipato dai grandi del jazz a quelli della musica rock e pop fino ai i più interessanti rappresentati della musica etnica. Una taglio mantenuto anche quest'anno con nomi di grande richiamo, da Michael Nyman a Massimo Bubola, a “Supersonus - The European Resonance Ensemble”. Gli ultimi due appuntamenti vedono la presenza, in prima assoluta, della stella del rock internazionale Mike Patton e, sempre per rimanere sul rock, di Clexidra.

Sabato 7 aprile ore 21

Massimo Bubola

Il Testamento del Capitano

Un concerto e un percorso d’autore nelle canzoni della Grande Guerra

Nel centesimo anniversario del conflitto mondiale

Massimo Bubola, è poeta, musicista e scrittore. Lo spettacolo Il Testamento del Capitano, nato nel 2014, è dedicato al centenario della Grande Guerra, e affiancherà all’esecuzione musicale interventi sulla memoria storica del conflitto e letture dal romanzo di Bubola Ballata senza nome

Mercoledì 11 aprile ore 21

Michael Nyman

War Work: 8 Songs with Film

Scritto e diretto da Michael Nyman

War Work è un ‘film con musica’ del 2015 che ricorda le sonorizzazioni di pellicole del cinema muto degli anni Venti già realizzate da Michael Nyman, come ad esempio Battleship Potemkin. Al centro dell’attenzione del poliedrico artista inglese c’è la Grande Guerra, raccontata attraverso immagini d’archivio.

Venerdì 4 maggio ore 21

ANNA-MARIA HEFELE

SUPERSONUS

The European Resonance Ensemble

La musica delle sfere

Supersonus - The European Resonance Ensemble ha iniziato la sua attività nel 2012, unendo solisti di fama internazionale in una comune ricerca di una sonorità nuova in grado di collegare stili musicali diversissimi come quelli arcaico-etnici, della musica barocca e contemporanei.

PRIMA ASSOLUTA

Venerdì 25 maggio ore 21

Sabato 26 maggio ore 21

Mike Patton

Forgotten Songs

Il nuovo progetto dal titolo Forgotten Songs è presentato in prima assoluta insieme ad AngelicA festival di Bologna. Protagonista Mike Patton, personalità di fama internazionale nel mondo della musica rock alternativa, che proporrà un programma di canzoni inedite per voce e pianoforte insieme al pianista americano Uri Caine.

PRIMA ASSOLUTA

Mercoledì 30 maggio ore 21

Clexidra

Allucìnati!

Rock Opera

La nuova Opera Rock prodotta dal Teatro Comunale insieme al Centro Musica di Modena porta in scena un progetto selezionato fra i gruppi rock giovanili della Regione. Clexidra è una band rock crossover formata nel 2010 che alterna brani inediti in italiano, fra stili aggressive e melodico. Il concept album, e l’opera, si avvalgono di una piccola orchestra di strumenti del Liceo Musicale e del Conservatorio di Bologna.

