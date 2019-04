Trasparenze Festival, al via la VII Edizione dal titolo "Muovere utopie"

“Muovere utopie” è il titolo della settima edizione di Trasparenze Festival, che si terrà dal 2 al 5 maggio a Modena, Castelfranco Emilia e Gombola, frazione di Polinago, sull'Appennino modenese, con una proposta di spettacoli, laboratori ed eventi che coinvolgono attivamente il tessuto sociale e l'interazione con il territorio.

Un progetto ideato dal Teatro dei Venti e dalla Konsulta, organizzato in collaborazione con ATER – Circuito Regionale Multidisciplinare, Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, Teatro Ebasko, con il contributo del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il patrocinio del Comune di Polinago.

Trasparenze propone un cartellone di 16 spettacoli, 8 laboratori aperti al sociale, 2 concerti, 3 residenze del progetto Cantieri, 12 sedi di attività, la partecipazione di 22 tra artisti e compagnie italiane e internazionali, il debutto dello spettacolo-manifesto “Moby Dick”, con la partecipazione di 100 tra attori e partecipanti dei laboratori in ambito sociale condotti dal Teatro dei Venti; da un classico della letteratura uno spettacolo per gli spazi urbani che sarà in tournée nell’estate 2019.

Un Festival che non è una semplice vetrina di eventi, ma un vetro vivo attraverso cui riflettere e riflettersi, un luogo per creare relazioni e stabilire connessioni inedite. La visione di Trasparenze interagisce con le realtà residuali che rimangono spesso ai margini della narrazione dei media e della politica, entrando in relazione con la quotidianità degli spazi che abita; include la partecipazione di un pubblico eterogeneo e processi di rigenerazione e trasformazione sociale.

Nel programma del Festival segnaliamo in particolare alcuni momenti:

4 maggio debutto di MOBY DICK del Teatro dei Venti. Inizio spettacolo ore 20.00 presso Estatoff, Via Morandi 71 - Modena

Domenica 5 maggio "Trasparenze portami via”, ore 10.00 al Caffè del mattino in Area Festival, Via San Giovanni Bosco 150 - Modena.

Domenica 5 maggio alle ore 10.30 Esito del progetto Cantieri: Residenze artistiche che indagano il rapporto tra creazione artistica e nuove tecnologie.

Domenic 5 maggio ore 17.30 Partenza del Bus Navetta per Gombola (Frazione di Polinago), Luogo da definirsi - Modena. Il ritorno è previsto per le 23.30. Trasparenze abiterà il borgo con diversi eventi, in una una dimensione comunitaria e conviviale.

Per il programma completo consultare il sito web.