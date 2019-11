30° della caduta del Muro di Berlino: Vista sull'Europa inaugura con Gigi Riva e Pierluigi Senatore

Sabato 9 novembre alle ore 17.00 al Teatro Astoria di Fiorano Modenese prende il via la rassegna "Vista sull'Europa", organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il trentesimo anniversario del crollo del Muro di Berlino, con l’incontro pubblico sui “Trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino” tenuto dai giornalisti Gigi Riva e Pierluigi Senatore.

Il progetto, promosso in partnership dalle amministrazioni comunali di Maranello e Fiorano Modenese in collaborazione con l’associazione Babelia & C.-progetti culturali e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando per interventi di promozione e sostegno della cittadinanza europea – anno 2019, consiste in un di incontri pubblici ed eventi a cura di Roberta Biagiarelli che prenderanno avvio simbolicamente il prossimo 9 novembre.

L'incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.