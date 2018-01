“Ubu Re”, sul palco i detenuti del carcere nello spettacolo del Teatro dei Venti

Torna in scena con diverse repliche al Teatro dei Segni di Modena il 2, 3 e 4 febbraio lo spettacolo Ubu Re realizzato dalla compagnia Teatro dei Venti in collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna. Lo spettacolo nasce nell'ambito delle attività del Coordinamento per il biennio 2016-2018, incentrato su un classico del teatro moderno, quell’Ubu Re, scritto e rappresentato da Alfred Jarry, catalizzatore e anticipatore dei temi del teatro dell’assurdo e del movimento surrealista.

Con gli attori detenuti e internati della Casa Circondariale di Modena e della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, con attori e allievi attori del Teatro dei Venti. Allestimento scenico Teatro dei Venti. Costumi Alessandra Faienza e Teatro dei Venti. Sound designer Domenico Pizzulo. Assistente alla regia Simone Bevilacqua. Regia e drammaturgia Stefano Tè. Una produzione Teatro dei Venti con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena all’interno della Rassegna Andante. All'interno dei Laboratori sostenuti dal Comune di Modena, dal Comune di Castelfranco Emilia e dal Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna.

Questo spettacolo mette a confronto l’opera di Jarry, caposaldo del teatro contemporaneo, con temi sempre attuali quali il rapporto dell’uomo con il potere, attraverso il lavoro di attori professionisti e attori detenuti. Lasciandosi dietro una scia di delitti Padre Ubu e Madre Ubu si impossessano del trono di Polonia. Il buio accompagna un’assenza di morale in cui tutto è possibile e in cui nessuno è responsabile delle proprie azioni. Soprattutto Padre Ubu, che avanza come una marionetta nelle mani della consorte.

Lo spettacolo va in scena la Teatro dei Segni di Modena (Via San Giovanni Bosco 150). Gioni e orari: 2 febbraio ore 21.00; 3 febbraio ore 21.00; 4 febbraio ore 17.30 e ore 21.00. Biglietto intero: 10 €; ridotto under 25: 5 €. Posti limitati, prenotazione obbligatoria: biglietteria@trasparenzefestival.it - 345 6018277 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 18.00).