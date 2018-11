Torna “Un bel dì saremo”: teatro partecipato alla scoperta della Crocetta

Prosegue l’indagine del progetto di teatro partecipato di ERT Fondazione Un bel dì saremo nell’ambito del progetto del Comune di Modena, “Co-progettare e co-gestire la sicurezza in aree degradate” cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna; insieme agli abitanti dell’Area Nord di Modena esploreremo insieme storie, passioni, desideri, memorie e luoghi del quartiere. Il percorso si inserisce nel programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia Nord della città - Fascia Ferroviaria che contempla, oltre agli interventi strutturali, anche misure di accompagnamento sociale (percorsi culturali, di coesione sociale, di animazione del territorio).

Sabato 1 e domenica 2 dicembre gli attori Michele Dell’Utri, Simone Francia, Diana Manea ed Eugenio Papalia metteranno in scena quattro “microspettacoli”, quattro spaccati della città con chi ogni giorno la vive; gli spettacoli nascono infatti da un ciclo di incontri condotti dagli stessi attori nei luoghi del quartiere Crocetta e vedono la partecipazione, a fianco dei quattro attori di ERT, di non professionisti. Un ping pong tra finzione e realtà per fare del teatro quello specchio rivelatore della nostra esistenza di “animali politici”, sempre destinati a confrontarci fra di noi.

Si parte sabato 1 dicembre con Così dicono… storie di ordinarie bugie alle ore 16 e in replica alle ore 18 presso l’Istituto Comprensivo 10 plesso Marconi in Largo Pucci 45/A a Modena. Gli attori Michele Dell’Utri e Simone Francia si interrogheranno assieme agli studenti dell’Istituto Comprensivo 10 plesso Marconi l’origine delle storie che ci vengono raccontate: tra post, voci di corridoio, giornali e pubblicità, lo spettacolo si districherà fra le leggende urbane. Contemporaneamente, sempre sabato 1 alle ore 16 e alle ore 18, presso la Biblioteca Crocetta in Largo Pucci 30 a Modena avrà luogo Analfabeti e (in)felici!: gli attori Diana Manea ed Eugenio Papalia condurranno il pubblico in un viaggio nel labirinto della conoscenza presso la nuova Biblioteca Crocetta.

Domenica 2 dicembre alle ore 16 e alle ore 18 presso Ghirlandina Boxe Modena in via Pio Donati 120 è la volta di Good Rules, o dei cazzotti etici: Diana Manea ed Eugenio Papalia, insieme agli atleti della Ghirlandina Boxe, daranno voce a storie quotidiane di sfide, lotte, vittorie e superamento di limiti.

Ultimo appuntamento del fine settimana è sempre domenica 2 presso il Centro la Fenice in via Canaletto Sud 17 alle ore 16 e alle ore 18 con Fallire/ Provare/ Fallire di nuovo. Storie di ordinario successo. Michele Dell’Utri e Simone Francia, insieme ai ragazzi del Centro la Fenice, daranno voce a sogni, fatiche e cadute da cui sono nate le storie di successo che verranno raccontate nell’arco del pomeriggio.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a unbeldi@emiliaromagnateatro.com

www.unbeldisaremo.it | unbeldi@emiliaromagnateatro.com

modena.emiliaromagnateatro.com | info@emilliaromagnateatro.com