Tradizioni culturali e le identità politiche, un convegno internazionale a Modena

Unimore e la Fondazione Collegio San Carlo presentano, in collaborazione con l’Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi e l’Università di Erfurt, il convegno internazionale Tradizione. La costruzione dell’identità in prospettiva storica. Il convegno, a ingresso libero, si tiene alla Fondazione San Carlo, in via San Carlo 5 a Modena, giovedì 14 e venerdì 15 giugno, negli orari 10-13 e 15,15-19. Nel corso delle due giornate i relatori (provenienti da Francia, Germania e Italia) discuteranno temi, problemi e metodologie della ricerca sull’idea di “tradizione” all'interno di alcune discipline umanistiche quali la storia della filosofia, la storia delle religioni, la storia sociale e la storia politica prendendo spunti da singoli casi di studio dell’età antica, medievale, moderna e contemporanea.

Dal confronto tra gli studiosi di vari paesi non emergeranno solo pluralità interpretative, ma anche diverse sensibilità metodologiche utili per la comprensione delle modalità con le quali nelle culture europee si sono formate alcune tradizioni filosofiche, socio-politiche e religiose. Le identità, infatti, non sono “naturali” ma si costruiscono nella storia con specifiche scelte e decisioni che danno avvio alle tradizioni, che appaiono da sempre esistenti solo perché ne vengono dimenticate le origini.

Oltre a riflettere sul tema in esame – oggi centrale in un’epoca in cui quotidianamente si parla di identità culturale e religiosa – il convegno mira a consolidare i rapporti istituzionali che legano le quattro istituzioni promotrici. Si tratta infatti dell’ottavo convegno internazionale organizzato a cadenza annuale su temi caratteristici degli studi umanistici.

“Questa iniziativa prosegue il potenziamento dell’internazionalizzazione delle attività di didattica e di ricerca, che la Fondazione San Carlo e Unimore continuano a sviluppare attraverso accordi e strategie condivise con altre Università ed Enti di ricerca – dichiara Carlo Altini, direttore scientifico della Fondazione San Carlo e professore di Storia della filosofia a Unimore – in special modo con l’Ecole Pratique di Parigi e con il Max-Weber-Kolleg di Erfurt, che sono nostri partner istituzionali da molti anni e con i quali sono attivi accordi quadro per lo sviluppo della ricerca in campo umanistico. Questo nuovo appuntamento dedicato all’esame, in chiave storica, delle modalità con cui si intrecciano le tradizioni e le identità è di estremo interesse non solo in ambito accademico ma anche per la comprensione delle dinamiche contemporanee, in un momento in cui i confini, tradizionalmente intesi, diventano dal lato fattuale sempre più labili, ma dal lato socio-culturale sempre più inespugnabili”.

Per informazioni è possibile scrivere a sas@fondazionesancarlo.it o telefonare allo 059.421240.



Programma

Giovedì 14 giugno 2018

ore 10

presiede Sergio Ferrari, Unimore

Introduzione e saluti

Carlo Altini, Fondazione Collegio San Carlo / Unimore

Economics as a Performative Science. On the Historical Embeddedness of Modern Economic Thought

Carsten Herrmann-Pillath, Max-Weber-Kolleg, Erfurt

The Church Tradition and the Perception of the Body in the Contemporary Serbian Orthodox Female Monasticism

Olivera Koprivica, Max-Weber-Kolleg, Erfurt



ore 15.15

presiede Stefano Suozzi, Fondazione Collegio San Carlo

Rooted in Tradition? The Selection of Psalms in Jewish Liturgy

Rebecca Sebbagh, Max-Weber-Kolleg, Erfurt



Peuple, plèbe, populace. I philosophes tra istruzione popolare e impostura

Elena Giorza, Fondazione Collegio San Carlo

Henri Baruk: il test di Tzedek e il problema della colpa

Barbara Chitussi, Unimore



Venerdì 15 giugno 2018

ore 10

presiede Matteo Marcheschi, Fondazione Collegio San Carlo

Preferred Futures and the Im/mobilization of Traditions. Anthropological Reflections

Antje Linkenbach, Max-Weber-Kolleg, Erfurt

Violating Traditions: Broken Identities, Fractured Relationships. The Ruptures of Cultural Transmission

Martin Fuchs, Max-Weber-Kolleg, Erfurt

ore 15.15

presiede Berenice Cavarra, Unimore

La psicofisiologia di Galeno nell’antropologia cristiana. Il De natura hominis di Nemesio di Emesa e il De hominis opificio di Gregorio di Nissa

Marialuigia Scotton, Fondazione Collegio San Carlo / Université Paris-Sorbonne

Temps, Monde et Âme dans le néoplatonisme grec. Tradition et Innovation

Lovely Otvas, École Pratique des Hautes Études, Paris

Elevazione e preghiera nella tradizione religiosa platonica da Plotino a Proclo

Miriam Cutino, Fondazione Collegio San Carlo/ École Pratique des Hautes Études, Paris