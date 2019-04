Under Futsal, il Cus ospita un torneo benefico per Aseop

Sabato 4 maggio sarà un sabato all'insegna della beneficenza in favore di Aseop con ben 12 squadre di Calcio a 5 dell'Emilia Romagna impegnate nel "1° Torneo Under Futsal For Aseop" dedicato alle categorie giovanili dell'Under 17 e Under 19.

Presso gli impianti del PalaCus di Modena in via G.Campi a Modena si sfideranno le 12 squadre partecipanti: Alchemia, Real Casalgrandese, Ac Cavezzo, Fossolo 76, Cus Mo.Re, Eagles Sassuolo, Gennarini Calcio, Modena C5, Montale Calcio, I Love Wainer, Olympia Regium, Sant'agata Calcio a 5.

Un grande pomeriggio di sport e Futsal per far incontrare realtà di categorie diverse per un movimento, quello del Calcio a 5, in grande crescita nella nostra provincia e Regione con l'obiettivo di giocare e provare a vincere facendo però beneficenza nel pieno e vero spirito del Fair Play.