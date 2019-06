"Uomini e donne per il dialogo", incontro al Windsor Park

Negoziati, negoziatori, mediatori: un nuovo contributo all'incontro e all'affermazione del paradigma culturale del dialogo e delle modalità di gestione pacifica dei conflitti. Evento organizzato nell'ambito delle attività Progetto Windsor-Comune di Modena, in collaborazione con Banca del Tempo di Modena, Mediando.Parteciperanno:

Mauro Julini: dal 1991 è il responsabile del settore societario per il quale vanta una trentennale esperienza maturata anche in qualità di revisore legale. E’ punto di riferimento per commercialisti, aziende ed enti pubblici e privati. Si occupa della redazione degli atti societari.E’ mediatore civile e commerciale.

Giulia Ganugi: ricercatrice in Scienze Politiche e Sociali all’Università di Bologna. Sta anche concludendo un dottorato in sociologia, che vede la collaborazione tra l’università di Bologna e l’università di Lovanio, in Belgio

Maria Chiara Lugli: mediatrice dei conflitti sociali, arte terapeuta e formatrice in ambito scolastico. È socia della cooperativa Mediando: si occupa di mediazione territoriale e scolastica concentrandosi sui temi delle relazioni intra-scolastiche, bullismo e cyberbullismo.

Ettore Morsiani: ex Presidente della Banca del Tempo di Modena, continua a collaborare attivamente alle attività della BdT e al fare rete con altri soggetti della realtà modenese.