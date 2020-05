Vignola, per tre weekend si terrà il “Mercato sperimentale Vignola Terre di Ciliegie”

Vignola “apre le porte” al frutto che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, poi ancora sabato 6 e domenica 7, sabato 13 e domenica 14 giugno, nell’area interna all’ex mercato ortofrutticolo si svolgerà il “Mercato sperimentale Vignola Terre di Ciliegie”, dove una dozzina di produttori saranno presenti per vendere al pubblico ciliegie e duroni. In questo mercato sarà possibile trovare anche la Ciliegia Moretta di Vignola (presidio Slow Food).

L’iniziativa è stata organizzata da Comune di Vignola, Pro Loco “Vignola Terre di Ciliegie” e Slow Food “Vignola e Valle del Panaro”.

“Come è noto – spiega Massimo Venturi, assessore agli interventi economici – il tradizionale appuntamento di “Vignola…è tempo di ciliegie” è stato rinviato al prossimo anno a causa dell’emergenza coronavirus. Per cercare di aiutare i nostri produttori e promuovere comunque un’eccellenza di Vignola quale è la ciliegia, abbiamo ideato questo progetto, che consentirà a diversi produttori locali di vendere in piena sicurezza, scongiurando assembramenti potenzialmente pericolosi. Ci saranno infatti regole di accesso da rispettare per la sicurezza di tutti”.

In particolare, per quanto riguarda i visitatori, sarà obbligatorio indossare la mascherina all’interno dell’ex mercato, non potendo essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Da parte del titolare del posteggio, ci sarà poi l’obbligo di indossare la mascherina, di utilizzare i guanti per la vendita dei prodotti in esposizione, di fornire ai visitatori sistemi per la disinfezione delle mani e guanti usa e getta, nel caso i clienti volessero toccare la merce.

Nei giorni 2, 7 e 14 giugno, inoltre, è in programma un tour gratuito alla scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche della città. La partenza sarà sempre alle 16 dal parco della Villa Municipale (Via Bellucci 1), con passeggiata coordinata dalle guide della Cooperativa Etcetera di Vignola alla scoperta della Rocca, di Palazzo Barozzi, dello Studiolo “L. A. Muratori”, del Giardino pensile Galvani con visita finale all’interno del Museo del Cinema “A. Marmi”. Per ulteriori informazioni: Comune di Vignola 059 777713.

Intanto, sempre per quanto riguarda l’opportunità di acquistare prodotti agroalimentari locali, è attivo dalla scorsa settimana, in piazza Maestri del Lavoro a Brodano, il “Mercato Contadino”, ormai tradizionale appuntamento di questo periodo con alcuni produttori locali.