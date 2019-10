Vinicio Marchioni e Milena Mancini ne "La più lunga ora" al teatro Dadà

Al via domenica 27 ottobre la Stagione 2019/2020 del Teatro Dadà di Castelfranco Emilia: il sipario si alza alle ore 21.00 con La più lunga ora, Ricordi di Dino Campana e Sibilla Aleramo in collaborazione con Poesia Festival. Vinicio Marchioni e Milena Mancini ripercorrono insieme in scena la più lunga ora di vita del poeta Dino Campana, forse l’ultima: il primo titolo scelto da Campana per I Canti Orfici era infatti Il più lungo giorno.

Dino Campana è un poeta dai molteplici volti, è un pazzo, un viaggiatore, un intellettuale. I Canti Orfici, la sua unica composizione poetica, ha illuminato la letteratura europea del Novecento. Dopo che due editori di Firenze avevano perduto il manoscritto originale, Campana ha riscritto I Canti Orfici a memoria, sforzo che ha definitivamente piegato il suo già precario equilibrio mentale. Il poeta conclude la sua esistenza nel manicomio di Castelpulci a Scandicci nel 1932, dopo quattrodici anni di internamento.

Vinicio Marchioni e Milena Mancini ripercorrono insieme in scena la sua più lunga ora di vita, intrecciata inevitabilmente alla voce di Sibilla Aleramo, che con Campana ha condiviso dolore, dramma, poesia e amore.

Uno spettacolo-concerto per voci e musica attraverso il cuore di Campana, per provare a dire, come farebbe lo stesso poeta, che solo la poesia salverà il mondo.

Teatro Dadà, Piazzale Curiel 26 – Castelfranco Emilia (MO)

27 ottobre ore 21.00

La più lunga ora

Ricordi di Dino Campana e Sibilla Aleramo

scritto e diretto da Vinicio Marchioni

con Vinicio Marchioni, Milena Mancini

musiche di Ruben Rigillo e Pino Marino

managment Theatron 2.0

produzione Anton

lo spettacolo è presentato in collaborazione con Poesia Festival

Conversando di teatro

Gli appuntamenti di Conversando di teatro approdano a partire da quest’anno al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia.

Un’occasione per incontrare i protagonisti della nuova stagione, per approfondire la conoscenza dei processi creativi, riconoscere i nessi tra lo spettacolo e la realtà di tutti i giorni, scoprire i segreti del “fare scenico” dalle parole degli stessi artisti.

Domenica 27 ottobre, al termine dello spettacolo – Teatro Dadà: incontro Vinicio Marchioni e Milena Mancini intorno allo spettacolo La più lunga ora. Ingresso libero.

Informazioni e prenotazioni Teatro Dadà:

Prezzi dei biglietti € 20 / 16

Biglietteria – Piazzale Curiel, 26 – Castelfranco Emilia (MO)

Orari apertura al pubblico: mercoledì dalle ore 15.30 alle 19.00, venerdì dalle 10.30 alle 14

Il giorno di spettacolo dalle ore 15.30

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | castelfranco.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

