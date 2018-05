Soliera, al centro Polivalente Pederzoli si parla dei violenza sulle donne

Giovedì 17 maggio, a Limidi, si discute su un tema purtroppo sempre presente nelle cronache di oggi: la violenza di genere. L’appuntamento è per le ore 20.30, presso la palestra del Centro polivalente Pederzoli di via Papotti 18, ed è promosso dal Comune di Soliera, dalla locale Stazione dei Carabinieri e dai tre Consigli di Frazione di limidi, Sozzigalli e Appalto.

Pur richiedendo un ingente sforzo emotivo alla vittima, denunciare la violenza subìta si configura come l’unica soluzione praticabile per uscire dalla spirale della paura e tornare a un’esistenza accettabile. Questa indicazione verrà sviluppata da più angolature grazie agli interventi del capitano della compagnia dei Carabinieri di Carpi Alessandro Iacovelli, del luogotenente della stazione dei Cc di Soliera Ennio Apicella, della presidente del Centro Antiviolenza Vivere Donna onlus Laica Montanari e del sindaco di Soliera Roberto Solomita. Al termine della discussione, alla quale la cittadinanza è invitata a partecipare e a intervenire, seguirà un piccolo rinfresco.