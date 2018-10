Piazza Grande, visite teatralizzate alle sale storiche del Municipio

“Storie… dentro al Comune. Il Palazzo edificante. Racconti delle Sale Storiche e di altri narratori” è il titolo di una performance teatrale con letture di attori proposta da Ar/s Archeosistemi e dal Servizio comunale Promozione della città e Turismo per domenica 14 ottobre. Un singolare spettacolo teatrale, infatti, che si svolge all'interno delle Sale Storiche del Palazzo Comunale di Modena in piazza Grande, attende coloro che si saranno iscritti alle speciali visite guidate teatralizzate in programma domenica 14 ottobre in due turni alle 15.30 e alle 17.30.

L'iscrizione è obbligatoria per massimo 25 partecipanti per ogni turno scrivendo alla mail della Ghirlandina (torreghirlandina@comune.modena.it).

Salendo al primo piano dallo scalone sotto al porticato di piazza Grande, si potranno ascoltare molteplici voci, oltre a quella della guida che descrive le decorazioni pittoriche delle Sale, affiancata da suggestioni visionarie degli attori impegnati ad animare il percorso di visita.

La guida spiegherà ai partecipanti come le Sale Storiche in passato fossero dedicate al Consiglio Comunale, a studio del sindaco ed archivi del Comune, mentre attualmente sono principalmente utilizzate per conferenze stampa, occasioni di rappresentanza e incontri, oltre che per matrimoni.

L’obiettivo è trasformare la visita guidata, che dura circa 40 minuti per turno, in un'originale esperienza per il pubblico nella quale il racconto storico-artistico di ciò che si vede viene intervallato dalle parole degli attori, i quali avranno per scena splendidi saloni riccamente decorati, affreschi, dipinti e mobili antichi.

Il ritrovo dei partecipanti è al primo piano in cima allo scalone di Palazzo Comunale, un quarto d’ora prima dell’inizio di ciascuna visita, dunque alle 15.15 e alle 17.15. Nell'atrio di accesso alle Sale Storiche si potrà pagare il biglietto di ingresso che costa 2 euro. Partecipare, infatti, è gratuito, previo pagamento dell’ingresso alle Sale (gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, interpreti e giornalisti, disabili e accompagnatori). Oppure si può acquistare il biglietto Unico Unesco a 6 euro che non ha scadenza e include l'ingresso alla Torre Ghirlandina, ai Musei del Duomo e la visita guidata all'Acetaia Comunale (aperta i venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina e pomeriggio, previa iscrizione allo Iat di piazza Grande 14, tel. 059 2032660).

Per informazioni Iat Informazione Accoglienza Turistica tel. 059 2032660.