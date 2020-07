Giovedì 16 luglio ale ore 21:00 partirà un piacevole percorso a piedi nel verde alla scoperta di sculture, installazioni e monumenti collocati nei nostri parchi cittadini. Opere che celebrano personalità illustri, grazie alle quali la nostra città è famosa nel mondo per la sua vocazione sportiva, ma che celebrano anche persone comuni, il cui sacrificio ha reso possibile la realizzazione di una cultura basata su valori di pace, libertà e impegno civile.



Il percorso si snoda per circa 4 km tra V.le Corassori e Via Emilia Ovest, passando per il Parco città di Londrina e il Parco Enzo Ferrari.



La prenotazione è obbligatoria dal sito di Modenatur: https://experience.modenatur.it/en_GB/activity/298286/walking-tour-notturno-nei-parchi-di-modena-ovest, oppure chiamando Modenatur: 059 220022.



Ritrovo: alle 20:45 presso il luogo che verrà comunicato da Modenatur al momento dell’iscrizione.

Costo: € 10,00 per persona da corrispondere a Modenatur.

Durata prevista: 2 ore circa.

Nota: si suggerisce di indossare scarpe comode, chiuse e portare una torcia, acqua, repellente per insetti.

L’associazione ARIANNA non percepisce proventi dall’iniziativa. Il tour è condotto da una guida turistica abilitata.

