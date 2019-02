Weekend sulle ciaspole a Capanna Tassoni

Vuoi scorgere le luci della Versilia che si riflettono sul mare? Raggiungere alcuni tra i passi più panoramici del nostro Appennino?

Fine settimana in Val di Lamola (Ospitale) per le Genius Loci Guide100Fiori con base al Rifugio CAPANNO TASSONI, escursioni in ciaspole sabato dalle 16.30 al tramonto con rientro in notturna e domenica mattina dalle 9.30 con rientro a pranzo.

Prenotazione e pagamento online -->

https://emiliaromagnawelcome-modena.trekksoft.com/it/tours/237196?referral=MODENATUR



Per prenotare pasti e pernottamento contattare il rifugio

>telefono fisso: 0536 68364 (solo il sabato e la domenica)

> cellulare: 331 981 2750 (dal lunedì al venerdì mattina)

Gallery