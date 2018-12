Nonantola, serata "What a wonderful jazz" dedicata al ricordo di Louis Armstrong

Mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 21 alla Biblioteca comunale di Nonantola in via Provinciale Ovest, 57 (con ingresso da via Rebecchi) è prevista una serata dedicata al ricordo del grande “Satchmo” intitolata “What a Wonderful Jazz. La rivoluzione musicale di Louis Armstrong”.

La rassegna Salto Nel Suono, delle Officine Culturali di Nonantola, riprende ufficialmente la programmazione con un incontro interamente dedicato alla monumentale figura di Louis Armstrong.

Ospite della serata, Stefano Zenni, uno dei più importanti musicologi di cultura musicale africano-americana a livello mondiale. Presentando il suo nuovo libro su Louis Armstrong (pubblicato da Stampa Alternativa), Zenni racconterà di un artista che ha cambiato il corso della storia della musica con la tromba e la voce. Attraverso un lavoro capillare e accurato, ma anche grazie ad una superba capacità nel saper coinvolgere chi ascolta, Zenni ci fa capire che dietro Louis Armstrong, artista immensamente popolare, si cela anche un uomo fuori del comune, di cui è necessario riscoprire, oltre al genio, l’impegno per la cultura afroamericana, l’amore per le persone, la creatività nel quotidiano. Ne esce così un ritratto nuovo, sorprendente, eccitante.