Tilo&Toni, il duo artistico tedesco inaugura a Modena la prima mostra in Italia

Con In the Woods the Waterfall is Rushing, prima mostra personale in Italia, Tilo & Toni presentano l’ultima serie di lavori Im Walde rauscht der Wasserfall (In the Woods the Waterfall is Rushing), composta da pezzi unici di baryta paper, creati con un mix sperimentale di tecniche, tramite l'intervento diretto degli artisti sulle stampe.

Per Im Walde rauscht der Wasserfall Tilo & Toni hanno lavorato con diversi materiali, unendo fotografie, disegni e oggetti di varia natura, ricombinati in immagini e collage fotografici. Ispirate alla pratica di artisti come TONK, Man Ray, Bill, Patsch, Hartung o Braeckmann, le opere esposte sono l’esito di negativi graffiati, sovraesposizioni e disegni creati con la luce, direttamente all’interno della camera oscura.

Senza seguire una linea tematica precisa, la serie vuole essere una riflessione sulla natura e sul processo di creazione delle immagini, pensate dagli artisti come materia infinitamente interconnessa, frutto di una costante contaminazione e appropriazione.

Lavorare sulla processualità e sulla costruzione delle immagini, con ironia, ingenuità e provocazione, tramite approcci visuali vari e multiformi, è da sempre parte della ricerca e della pratica di Tilo & Toni. Con Im Walde rauscht der Wasserfall gli artisti richiamano un immaginario tipico dell’epoca romantica, evocato non solo dal riferimento al mondo naturale del titolo, ma soprattutto da una profonda attenzione per il gesto manuale e l'interazione con i materiali.

TILO & TONI è un duo artistico fondato nel 2015 a Siegen in Germania. Entrambi i componenti, dopo studi di scultura, pittura, fotografia e grafica all'Università di Siegen, conseguono un Master alla Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam.

Sede della mostra sarà l'associazione culturale Metronom, dove si terrà anche un'inaugurazione sabato 2 marzo 2019, ore 19.00 Date 2 marzo – 27 aprile 2019 Orari martedì-sabato 14-19 e su appuntamento. Ingresso libero.