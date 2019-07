Bosco Albergati, Zingaretti e Bonaccini attesi alla Festa de l’Unità

E’ ora confermata per la sera di mercoledì 24 luglio l’iniziativa pubblica a cui parteciperanno il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini alla Festa de l’Unità di Bosco Albergati, in corso di svolgimento nell’area verde di via Lavichielle, al confine tra le province di Modena e Bologna.

Zingaretti sarà a Bosco Albergati nell’ambito della tappa emiliana del Giro per l’Italia che vede il segretario nazionale Pd impegnato in incontri di ascolto e confronto con lavoratori e imprenditori su tutto il territorio nazionale.

Il segretario Zingaretti e il presidente Bonaccini sono attesi per le ore 20.00.