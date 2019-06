Chiedere la separazione consensuale a Modena: dove e come farlo

In caso di separazione consensuale a Modena sarà necessario considerare il seguente iter nel caso specifico di accordo di separazione consensuale è possibile effettuare tale atto davanti all'Ufficio di Stato Civile.

Le condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

siano residenti a Modena, tutti e due o almeno uno dei due

oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Modena

oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Modena l'atto di matrimonio

non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

I documenti

E' necessario avere il documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo. E' indispensabile che i coniugi registrino nella procedura dell'appuntamento il luogo di celebrazione e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di Modena

Come avviene la procedura

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prenotare l'appuntamento on line.

Dopo aver fatto la prenotazione, è necessario stampare la ricevuta di conferma che, assieme alla documentazione che debitamente compilata, dovrà essere portata il giorno dell'appuntamento .

Come dare validità all'accordo

Per confermare l'accordo coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Il costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

Come modificare gli accordi

Per modificare gli accordi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, sarà possibile, ma se non riguarderanno patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali. Sarà necessario concordare un appuntamento da prenotare on line. Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso