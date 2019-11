Europe Direct: che cos'è e come collaborare verso l'Europa

Europe Direct Modena offre ai giovani laureati o laureandi l'opportunità di svolgere un periodo di tirocinio non retribuito presso la propria sede.

Il tirocinio deve essere previsto nel piano di studi dell'Università o completare un percorso formativo organizzato da Enti o Istituti di formazione. La durata può variare in base alle esigenze degli interessati.

Per ciascun studente viene predisposto un progetto formativo nell'ambito del quale sono definiti obiettivi, modalità di svolgimento e impegno giornaliero.

Requisiti

Buona conoscenza dell'Unione europea.

Buona conoscenza di una o più lingue dell'Unione europea.

Obiettivi

Acquisire competenze relative alla gestione dell'informazione sull'Unione europea e all'organizzazione di attività di animazione sul territorio.

Formazione

Nella fase di accoglienza è prevista un'attività di sostegno che prevede una formazione iniziale che verterà sui seguenti contenuti:

la politica d’informazione e comunicazione della Commissione europea: le Reti d’informazione, il server Europa, le pubblicazioni;

il centro Europe Direct Modena: obiettivi, funzioni, target, attività;

come comunicare l’Europa: predisposizione del materiale informativo per il pubblico, organizzazione degli spazi in autoconsultazione, la relazione con l’utenza e gestione della sala, il sito e la newsletter.

Mansioni

Il tirocinante affianca il personale Europe Direct nella quotidiana gestione delle attività. Svolge mansioni generiche quali la rassegna stampa delle principali novità sull'Unione europea, la predisposizione di materiale informativo per il pubblico, la gestione dell'utenza e l'aggiornamento del sito. Mansioni specifiche di gestione di attività e progetti sono invece definite assieme al tirocinante in base al suo curriculum e ai suoi interessi specifici.

Candidatura

Inviare il CV al centro Europe Direct accompagnato da una lettera di motivazione.

N.B. Prima di inviare la candidatura si suggerisce di contattare il proprio referente di Ateneo.

Per partecipare

Per partecipare, l'interessato deve verificare presso l'ufficio tirocini del proprio Dipartimento che vi sia la convenzione per l'attivazione dei tirocini presso il centro Europe Direct Modena.

Di seguito l'elenco dei Dipartimenti che attualmente dispongono di una convenzione con Europe Direct Modena.

Università di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali - Corso di studi in Lingue e culture europee

Dipartimento di Giurisprudenza