Tutti i corsi per le nuove mamme e i nuovi papà offerti dal Comune di Modena

Noi e nostro figlio - Conversazioni fra neo-genitori

Per aiutare mamma e papà ad affrontare questa “grande avventura”, il Centro per le Famiglie organizza un ciclo di incontri per chi è appena diventato genitore ed ha voglia di confrontarsi con altri.

Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro per le Famiglie

Piazzale Redecocca 1 - Modena

Tel. 059 203 3614 - 059 203 3616 - Fax. 059 203 3338

Informarsi in Gravidanza

Incontri Tematici 2019 al Policlinico e al Consultorio di via Don Minzoni - Scarica la locandina

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, non occorre iscriversi.

Associazione Differenza Maternità

Corsi di ginnastica perineale, massaggio infantile, accompagnamento alla nascita, Il Corpo che Parla - Gruppo di Auto-Mutuo Aiuto.

via Vaciglio Nord (Villa Ombrosa - parco sito in Via Vignolese in angolo con via Vaciglio Nord) - Modena.

Scarica il volantino con le attività in partenza a settembre 2019

Telefono: 059/271087

differenza.maternita@gmail.com

Spazio nascita - Centro perinatale

Informazione, accompagnamento e sostegno durante la gravidanza, il parto e il puerperio secondo natura

Corsi di: movimento in gravidanza, preparazione al parto per donne in attesa, preparazione al parto attivo per coppie, preparazione all'alllattamento, fisioginnastica di educazione del pavimentio pelvico, il respiro e il canto della nascita, dal dolore al piacere del parto, tecniche di rilassamento, massaggio al neonato, svezzamento secondo natura, affiancamento doula, counseling, educazione prenatale.

Per informazioni: Spazio Nascita - via Borelli, 20

Tel. 388 24 73 964 - spazionascita@gmail.com

www.spazionascita.it