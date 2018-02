Mirandola. Corso antincendio gratuito per volontari delle associazioni

In appendice alla normativa sulla sicurezza degli eventi pubblici e alle disposizioni intervenute successivamente alla circolare Gabrielli del 7 giugno 2017, dove si pone in evidenza la necessità di qualificare e individuare i dispositivi e le misure che garantiscano sia l'incolumità che la sicurezza delle persone, il Comune di Mirandola, in accordo con i vigili del fuoco, offre la possibilità di partecipare a titolo gratuito a un corso antincendio per il rischio alto.

Il numero massimo di partecipanti è di 26 persone. Il corso si compone di tre lezioni teoriche e di una prova pratica per un totale di 16 ore. Le tre lezioni teoriche si svolgeranno a Mirandola, in una sede che sarà successivamente indicata; mentre l'ultima lezione che prevede l'esercitazione pratica e l'esame si terrà a Modena. Il corso si svolgerà di sabato ma l’inizio deve essere ancora confermato dai vigili del fuoco.

Coloro che sono interessati a partecipare possono mandare, entro il 15 febbraio 2018, una e-mail a mariagrazia.rizzatti@gmail.com indicando nome e cognome, numero di telefono e associazione di appartenenza. Successivamente verranno contattate dal Comune e saranno invitate a compilare un modulo di adesione inviato dai vigili del fuoco.