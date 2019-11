Come iscrivere minori stranieri nelle scuole modenesi

Iscrizione di minori stranieri a scuola

In Italia tutti i minori stranieri tra i 6 fino e i 18 anni hanno il diritto - dovere all'istruzione e alla formazione anche se privi del permesso di soggiorno.

Questo significa che:

i minori stranieri possono essere iscritti in qualunque momento dell'anno, quando arrivano in Italia;

i genitori o chi ne esercita la tutela hanno il dovere di iscrivere i figli minori a scuola;

se un genitore migrante non manda i propri figli a scuola non potrà adempiere all’accordo di integrazione;

se i minori non vanno a scuola intervengono le forze dell'ordine.

Ho avviato la domanda di ricongiungimento, quali documenti devo richiedere al paese d'origine per iscrivere mio/a figlio/a a scuola?

documenti scolastici ufficiali attestanti gli anni frequentati, le materie studiate e gli eventuali titoli acquisiti tradotti in lingua italiana e legalizzati dal Consolato Italiano del suo paese. La traduzione può essere fatta anche in Italia, dai traduttori accreditati presso i tribunali.

certificato delle vaccinazioni, Se necessaria, la traduzione può essere fatta anche in Italia.

Mio/a figlio/a è già arrivato/a in Italia, non ho i documenti richiesti per l'iscrizione, come posso precedere?

può fare un'autocertificazione e specificare il numero di anni di scuola frequentata e le materie studiate.

per le vaccinazioni deve rivolgersi al Servizio Vaccinazioni Minori dell'Azienda sanitaria Locale in via Nonantolana, 685/S c/o Centro Torrenova. Per informazioni 059/2134311

A quale scuola devo iscrivere mio/a figlio/a?

Quando i minori hanno tra i 6 e i 13 anni i genitori, o chi ne esercita la tutela, si rivolgono alla scuola adeguata all'età più vicina all'abitazione.

Quando i minori hanno l'età per frequentare il secondo ciclo di istruzione i genitori, o chi ne esercita la tutela, possono fare domanda presso la scuola che ritengono più adeguata per durata, contenuti o prospettive professionali.

I bambini e i ragazzi verranno iscritti alla classe corrispondente alla loro età?

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica e al percorso scolastico precedente, salvo che il collegio docenti non deliberi diversamente. L'inserimento può avvenire al massimo in una classe inferiore o superiore di un anno rispetto a quella corrispondente all'età.

Che tipi di scuole ci sono?

Il sistema nazionale di istruzione comprende scuole statali e scuole paritarie, private. Le scuole statali sono gratuite.

Quando ci si può iscrivere a scuola?

L'iscrizione dei minori nelle scuole italiane si effettua di solito tra gennaio e febbraio. Per i neo arrivati l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Come posso iscrivere mio figlio/a a scuola?

L'iscrizione avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.

Per tutti i minori già presenti in Italia e inseriti nel sistema scolastico le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie si fanno on line, di solito tra gennaio e febbraio di ogni anno.

La domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla segreteria della scuola presso cui si vuole iscrivere il minore quando:

i minori arrivano in Italia in corso d'anno o non hanno il permesso di soggiorno

i genitori o i tutori non dispongono di un computer con collegamento internet

Come è organizzata la scuola in Italia?

In Italia la scuola dell'obbligo è organizzata in due cicli di studio:

Primo ciclo - Scuola primaria elementari (5/6-10 anni) - 5 anni;

Primo ciclo - Scuola secondaria di primo grado - scuole medie (11-13 anni) - 3 anni (conseguimento del titolo conclusivo del I clico d'istruzione-Licenza Media);

Secondo ciclo - Scuola secondaria di II grado - scuole superiori (14-18 anni). A scelta fra: licei, istituti tecnici e istituti professionali - 5 anni (conseguimento del Diploma)

Secondo ciclo - Sistema di istruzione e formazione professionale - istituti professionali ed enti di formazione accreditati (dai 15 anni) - 3 anni (conseguimento Qualifica Professionale);

Ci sono servizi per bambini da 0 a 6 anni? Come ci si iscrive?

Sì, è possibile presentare domanda per:

Per le iscrizioni occorre fare riferimento alle procedure pubblicate on line sul sito Istruzione del Comune di Modena.

Dove posso trovare gli indirizzi delle scuole?