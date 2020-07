Elenco delle scuole elementari a Modena: indirizzi e contatti utili

Casa Circondariale di S. Anna

Strada S.Anna 370

41122 Modena MO

059 450800

Casa di Lavoro Sal.S. Giuliano

Via Panni 28

41125 Modena MO

Istituto principale: 059 351049

Martin Luther King -Portile

Strada S. Martino di Mugnano 185

41126 Modena MO



Gianni Rodari

Via Magenta 55

41125 Modena MO

Istituto principale:



Giovanni XXIII

Via Amundsen 70

41123 Modena MO

Istituto principale:

www.ic1modena.edu.it

C. Menotti Villanova

Via per Villanova 470

41123 Modena MO

www.ic1modena.edu.it

Lanfranco Cittanova

Via Pomposiana 54

41123 Modena MO

www.ic1modena.edu.it

Anna Frank

Via S.Anna 103/2

41122 Modena MO

www.ic1modena.edu.it

Galileo Galilei

Via Corni 80

41126 Modena MO

www.ic2modena.edu.it

San Geminiano Cognento

Via J. da Porto Sud 211

41126 Modena MO

www.ic2modena.edu.it

Emilio Po Vill. Artigiano

Via Scacciera 89/95

41126 Modena MO

www.ic2modena.edu.it

G. Graziosi

Via Carbonieri 40

41124 Modena MO

www.ic5modena.edu.it

S. Agnese

Via Vaciglio 172

41125 Modena MO

Istituto principale:



Begarelli San Damaso

Via del Giaggiolo 65 - c/o Sc.Media

41126 Modena MO

www.ic5modena.edu.it

Nicola Pisano

Via Pisano 61

41126 Modena MO

Istituto principale:

www.ic6modena.edu.it

Scuola Ospedaliera

Via del Pozzo 7

41124 Modena MO

www.ic6modena.edu.it

Buon Pastore

Via Valli 32

41125 Modena MO

www.ic6modena.edu.it

S. Giovanni Bosco

Via San Giovanni Bosco 171

41121 Modena MO

De Amicis

Viale Caduti in Guerra 82

41121 Modena MO

Istituto principale:



Raimondo Montecuccoli

Stradello Fossa Buracchione 61/1 - Baggiovara

41126 Modena MO

059 514490

059 512277

www.ic7modena.edu.it

Giacomo Leopardi

Via Francesco Nicoli 152

41124 Modena MO

Istituto principale:

059 2920055

www.ic7modena.edu.it

Don Lorenzo Milani

Stradello del Luzzo 64

41126 Modena MO

059 2922330

059 353181

www.ic7modena.edu.it

C. Costa Cittadella Mo

Via del Carso 7

41123 Modena MO



Giovanni Pascoli

Via G.M. Barbieri 43/1

41124 Modena MO



Antonio Gramsci

Strada Albareto 93

41122 Modena MO

www.ic10modena.edu.it

Bruno Bersani Albareto

Strada Albareto 607

41122 Modena MO

www.ic10modena.edu.it

Carlo Collodi

Via Nonantolana 265

41122 Modena MO



Anna Frank - Marconi

Via A. Mario Pucci

41122 Modena MO

www.ic10modena.edu.it

Palestrina

Via B. Marcello 51

41122 Modena MO



Saliceto Panaro

Via Frescobaldi 10

41122 Modena MO



Figlie di Gesù

Via del Carmine 12

41121 Modena MO

Scuola paritaria

» MO1E00200L

059 235166

059 4279327

www.figliedigesu.com

Casa Famiglia

Via Tamburini 78

41124 Modena MO

Scuola paritaria

» MO1E00300C

059 301148

059 393034

www.casafamiglia.it

San Faustino

Viale della Pace 15

41124 Modena MO

Scuola paritaria

059 214137

059 4398425

www.parrocchiasanfaustino.it

Madonna Pellegrina

Largo Madre Teresa di Calcutta 40

41125 Modena MO

Scuola paritaria

059 392150

www.scuolemadonnapellegri...

Sacro Cuore

Via Paisiello 5

41122 Modena MO

Scuola paritaria

059 367975

059 363359

La Carovana

Via Piccinini 20

41125 Modena MO

Scuola paritaria

059 442405

059 3091291

www.scuolacarovana.it

T. Pellegrini

Via Contrada da 127

41126 Modena MO

Scuola paritaria

059 442405

059 3091291

The English Elementary School

Via Anderlini 5

41122 Modena MO

Scuola paritaria

059 315926

www.peterpanenglishschool.it

American Bilingual School

Via Sgarzeria 1

41122 Modena MO