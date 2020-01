Servizi di Doposcuola a Modena per gli studenti delle elementari

Sei in cerca in un doposcuola per tuo figlio o tua figlia che frequentano le scuole elementari? Ecco l'elenco completo dei servizi offerti a Modena.

Arci c/o Polisportiva Gino Pini

Via Pio La Torre, 61

Tel: 059/300015 - info@pol87pini.it

Responsabile: Gerardo Bisaccia - Tel. 059/2924752 - bisaccia@arci.it

arciscuola.modena@gmail.com

Attività: compiti, approfondimenti scolastici, preparazione verifiche; laboratori creativi, artistici, attività ludica

Arci c/o Ludoteca Strapapera

via S.G.Bosco, 150

Tel: 059/2034580 - modena@arci.it - ludoteca.comune.modena.it

Responsabile: Gerardo Bisaccia - Tel. 059/2924752 - bisaccia@arci.it

Attività: compiti, approfondimenti scolastici, preparazione verifiche; laboratori creativi, artistici, attività ludica

Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.) “Patronato pei figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano”

Via Goldoni, 2 - Via Rua Muro, 88/n – via Emilia Est 681

Tel: 059/222363 - info@aspminori.it

Presidente: dott.Claudio Lolli

Comunità semiresidenziale, si accede ai servizi esclusivamente su segnalazione dei Servizi sociali del Comune di Modena

C.A.G. Padre Nostro alla C.D.R.

Via Tamburini

Tel: 3280025751 - tian21@alice.it

Responsabile: Atti Andrea

Attività: compiti,recupero, attività di aggregazione e attività di socializzazione, attività motorie

C.E.T. Il Girasole Coop. Soc. di Albareto

Via Albareto, 568

Tel: 059/7470538 o 333/2195917 - info@cooperativailgirasole.org

Responsabile: Grazia Migliuolo

Tel. 059/7470538 - 333/2195917 - g.migliuolo@cooperativailgirasole.org

Attività: studio con attività di sostegno nello svolgimento dei compiti, attività socializzanti, attività ludiche individuali, uso del computer net garage (rete del Comune), laboratori esperienziali e di approfondimento, incontri periodici con le famiglie; attività estive sul territorio in collaborazione con la rete territoriale (genitori, Parrocchia. Polisportiva e scuola)

Doposcuola Cittadella

Piazza Cittadella

Responsabile: Capitani Claudia

Tel. 320/8155000, info@laportabella.it

Attività: studio con attività di sostegno nello svolgimento dei compiti; confronto sul metodo, sugli strumenti e sulle difficoltà incontrate in classe o nello studio.

Centro Il Ponte (Cooperativa Sociale Don Bosco & Co.)

Via Piave, 6 c/o locali Parrocchia S. Giuseppe Tempio

Tel. 339/7746133 - ilpontemodena@libero.it

Responsabile: Giorgini Luca - 333/7312047 - lucag301@gmail.com

Attività: compiti, attività socializzanti, attività ludiche individuali, sostegno scolastico per ragazzi stranieri (giovedì), laboratorio teatrale, assistenza specifica per ragazzi DSA ( giovedì)

Centro Medie Piccola Città

Via Borri, 75

Tel: 059/3683849 - medie@piccolacitta.org

Responsabile: Giovanni Mazza

Invio al doposcuola effettuato esclusivamente dai Servizi sociali del Comune di Modena

Circolo Excelsior

Via Chiesa di Collegara, 7

Tel: 059/469162

Responsabile: Don Domenico

Tel. 3482616911 - domenicomalmusi@virgilio.it

Attività: assistenza nei compiti, merenda e gioco

Co.Pu.Ma. Parrocchia Madonnina Freto

Via Alvarado, 19

Tel: 059/332538 - 334/2758074 – parrmadonninafreto@gmail.com

Responsabili: Anna Federzoni e Samanta Zanfi

Tel. 335 8201075 - 340 0007698 - zanfi.samanta@yahoo.it

Attività: compiti, attività socializzanti, attività ludiche individuali e di gruppo

Gruppo Volontari Crocetta (G.V.C.)

Via Crocetta, 18

Tel: 059/311482

Responsabile: Gianfranco Buffagni - Tel. 059/250597 - 333/8317478

gianfranco.buffagni1@virgilio.it - giovanna.malavasi@alice.it

Attività: compiti, merenda, attività socializzanti, attività ludiche collettive ed educative

Oratorio “US-ACLI Parrocchia S.G. Battista

Via J. Da Porto sud, 519/1 Baggiovara

Tel. 059/512301 - gilligiovanni@gmail.com

Responsabile: Don Andrea Casolari 3478117523 - Nicola Defeudis - Tel. 349/8453770

Mail: n.defeudis@tin.it - nicola.defeudis@aeronautica.difesa.it

Attività: assistenza nello studio per bambini delle elementari, delle scuole medie e 1^ classe delle superiori

Parrocchia Gesù Redentore

Via Leonardo da Vinci, 220 e 270

Tel. 347/8851375 - 059/2928147 (Parrocchia)

Responsabile: Claudio Pedrazzi e Daria Vecchi

Mail: claudio@gesuredentore.it - daria.vecchi@hotmail.it

Attività: compiti, laboratori, merenda

Parrocchia Regina Pacis

Via 9 gennaio, 1950

Tel: 059/282901

Responsabile: Silvana Libra - Tel 059/283188 – 388/1876138 - silvana.libbra@gmail.com

Attività: svolgimento compiti

Parrocchia S. Benedetto Abate

Piazzetta Don Dossetti, 30

Tel. 059/370047

Responsabile Suor Maria- Tel. 059/360357 – 339/3132808

Attività: svolgimento compiti

Parrocchia San Faustino

Via Giardini, 231 – via della Pace, 5

Tel. 059/350266

Responsabile: Brigida Bonfatti - Tel. 059/353856 - remo.feverati@libero.it

Attività: svolgimento compiti

Parrocchia S. Lazzaro

Via Borri, 90

Tel: 059/360399

Responsabile: Maurizio Braghiroli - Tel. 059/367216 - giovanna_tari@alice.it

Attività: compiti, attività socializzanti, gioco, calcio, basket, pallavolo

Parrocchia S.Teresa G.B. “Oltre”

Via Milano, 115

Tel: 059/460938

Responsabile: Don Boguslaw - prof. Barozzi Umberto – 3334200409 - u.barozzi@libero.it

Attività: compiti, attività socializzanti

“School of Lab”

via Rangoni, 26

Tel 059/242124 - segreteria@parrbva.org

Responsabile: Michela Mescoli - 3336957605 - michela.mescoli@gmail.com

Attività: compiti,recupero, mappe concettuali, attività di aggregazione e attività di socializzazione, attività motorie

Doposcuola elementari, medie, prime superiori S. Agostino (Piazza S. Agostino,6)

Aperto lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Tel. 059/2033493

Associazione Città e Scuola

Via Divisioni Acqui, 160

info@cittascuola.it

www.cittàescuola.it