L'imposta comunale sulla pubblicità a Modena

Da dicembre 2017 il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino pagoPA.

Il pagamento può essere effettuato anche mediante il modello di versamento F24, utilizzando il codice tributo e secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento, recapitato a domicilio.

pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione stabilito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.



Vai alla pagina con tutte le informazioni per i pagamenti pagoPA.

