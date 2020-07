Patent Box: cos’è e come funziona l'agevolazione fiscale

Se il proprio reddito deriva dall’uso di software protetti da copyright, esiste un regime agevolato di tassazione. Si chiama Patent box e permette la parziale detassazione dei proventi che derivano da questo tipo di beni immateriali.

L’agevolazione

Attraverso l’esercizio di tale regime di tassazione le imprese, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del “ricavato” venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.

Per quali redditi si può chedere?

Come detto, si può chiedere per tutti quei redditi che derivano dall’uso di:

Software protetti dal diritto d’autore;

Brevetti per invenzione industriale, sia concessi che in corso di concessione;

Invenzioni biotecnologiche e certificati di protezione complementari;

Brevetti o certificati per topografie, varietà vegetali e semiconduttori;

Disegni e modelli;

Modelli di utilità;

Know how aziendale;

Marchi di impresa, già registrati.

Condizione necessaria per l’esercizio di tale facoltà è che i soggetti che esercitano l’opzione riportino le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione e ne diano comunicazione del possesso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.