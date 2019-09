Meteo | Previsioni per mercoledì 18 settembre

Stato del cielo: In prevalenza coperto o molto nuvoloso.

Precipitazioni: disomogenee a partire dalle pianure di FE,BO,MO al mattino e in movimento verso l'entroterra con coinvolgimento di PR e RE. Localmente a carattere di temporale sul Ferrarese. Nel pomeriggio irregolari e più probabili a ridosso dell'Appennino da Parma verso Est. In serata fenomeni in esaurimento con deboli precipitazioni più probabili a ridosso dell'Appennino e sui settori orientali, migliora ad ovest.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +17/+19°C e massime in diminuzione, con valori di +21/+26°C.

Venti moderati da Est con raffiche forti sulla costa al mattino e al pomeriggio. Attenuazione in serata. Mare mosso specialmente al pomeriggio, fino a molto mosso al largo. Poco mosso in serata sottocosta.

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

