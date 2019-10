Meteo | Previsioni per sabato 19 ottobre

Stato del cielo: Nuvoloso o coperto sui settori occidentali, poco o parzialmente nuvoloso altrove con schiarite più ampie sulla Romagna. Locali banchi di nebbia in prossimità del Po tra Modenese, Bolognese e Ferrarese al primo mattino.

Precipitazioni: piogge deboli o localmente moderate sull'Appennino occidentale già dal mattino, con estensione fin sul crinale Reggiano nel pomeriggio. Non si escludono locali piovaschi sulle pianure tra Piacentino e Parmense in mattinata. Assenti altrove.

Temperature: minime in aumento, con valori di +11/+15°C e massime in aumento, con valori di +17/+24°C.

Venti dai quadranti meridionali, con rinforzi da Sud/Sud-Ovest in Appennino e da Sud-Est in costa. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta

