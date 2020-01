Meteo | Previsioni per sabato 25 gennaio

Stato del cielo: Coperto su tutto il territorio.

Precipitazioni: moderate tra notte e prima mattinata, con fenomeni a tratti più intensi sull'Appennino, in graduale attenuazione col passare delle ore. Nella prima parte del mattino la neve potrà spingersi fin sui 700/800m sull'Appennino Emiliano, quota in leggero rialzo nelle ore successive. Piogge deboli/moderate sulle aree pianeggianti specialmente in nottata, in via di attenuazione in orario mattutino. Residui fenomeni isolati tra pomeriggio e sera potranno interessare le aree appenniniche e localmente le pianure occidentali.

Temperature: minime in aumento, con valori di -2/4°C e massime in diminuzione, con valori di 3/9°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest. Mare: poco mosso.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: nessuna

