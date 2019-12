Meteo | Previsioni per lunedì 30 dicembre

Stato del cielo: Sereno ovunque, ma attenzione alle nebbie presenti sulle pianure emiliane e fra forlivese, ravennate e ferrarese. Tali banchi di nebbia persisteranno nelle ore centrali del giorno sulle basse pianure centro-occidentali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, con valori di -4/+2°C e massime in diminuzione, con valori di +1/+7°C.

Venti deboli dai quadranti settentrionali, dapprima da Nord-Est ed in rotazione da Nord-Ovest. Mare da mosso a poco mosso, con moto ondoso in attenuazione.

Attendibilità: alta

