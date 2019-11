Meteo | Previsioni per mercoledì 6 novembre

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto con riduzione della visibilità in Appennino per nubi basse, nonché nelle aree limitrofe al Po in prima mattinata.

Precipitazioni: piogge moderate o a carattere di rovescio interesseranno la dorsale appenninica, con fenomeni in estensione alle pianure dal tardo mattino. Sui settori pianeggianti, le precipitazioni assumeranno carattere debole/moderato. Possibili piovaschi in mattinata sulle aree centro-orientali. Possibili fiocchi di neve, anche in relazione all'intensità delle precipitazioni, sulle vette più alte del nostro Appennino(quota neve sui 1900 m).

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +8/+12°C e massime in diminuzione, con valori di +12/+16°C.

Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali. Mare poco mosso.

Attendibilità: medio-alta

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

