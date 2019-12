Meteo | Previsioni per domenica 15 dicembre

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto su Appennino e Ovest Emilia, poco nuvoloso su Est Emilia, sereno o velato altrove.

Precipitazioni: deboli a carattere di piovasco sul crinale appenninico emiliano. Stabile altrove.

Temperature: minime in aumento, con valori di -1/+12°C e massime in aumento, con valori di +8/+16°C.

Venti dai quadranti meridionali, di Libeccio da Sud-Ovest con forti raffiche in Appennino. Mare poco mosso.

Attendibilità: alta

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

Gallery