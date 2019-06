Acquistare automobili usate a Modena e provincia: come scegliere la migliore

Se sei in cerca di automobili usate è sempre importante considerare attentamente il veicolo che andrai ad acquistare per non scoprire solo dopo sconvenienti sorprese.

Privato vs concessionario

La prima domanda che ci si pone riguarda il tipo di rivenditore ovvero il privato o il concessionario. Nel caso del concessionario, se aderisce al sistema usato garantito, può essere certamente più rassicurante, anche se ciò poi si paga spesso con un incremento del prezzo del veicolo, senza però mai dimenticarsi di guardare attentamente cosa prevede la garanzia. Dall'altro, scegliere un rivenditore privato ha i suoi vantaggi economici, ma è necessario fare molta attenzione.

Consumi e chilometri

Due fattori incideranno molto sui costi futuri, ovvero da un lato quanto consuma quel veicolo e qual è il carburante utilizzato, dall'altro si deve guardare ai chilometri. Certamente i consumi saranno spesso superiori alle auto a km0 perché si tratta spesso di veicoli già datati, tuttavia non è impossibile trovare un'offerta conveniente da non lasciarsi scappare. Dal punto di vista dei chilometri, invece, bisogna fare molta attenzione perché prima di tutto un contachilometri manomesso è molto difficile da smascherare, e dall'altro non vorresti percorrere le ultime centinaia di chilometri prima di dover buttare via il veicolo.

Prove e controprove

A fronte di questo è importante che sia tutto chiaro da subito con il venditore, a partire dal fatto che dovete esigere il giro di prova per capire se l'automobile funziona per davvero, poi controllate le sospensioni e la fluidità del cambio, molto meglio se portate con voi un meccanico di fiducia.

Iter burocratico

E' importante sapere che l'iter burocratico non è una passeggiata, infatti sarà prima di tutto fondamentale ottenere il numero di targa, il numero del telaio e il numero del motore del nuovo veicolo. Per sapere la storia di un veicolo basta interrogare il PRA.

Per capire come fare il passaggio della proprietà dell'auto consultare questo articolo.

Acquistare auto usate a Modena

Subito.it

Autoscaout24

Vetrina Motori

Ford Scar

RenoStar

Pelloni Auto