Mille gran premi di F1, Ferrari celebra il traguardo con la SF1000

Questa sera a Reggio Emilia ha debuttato la nuova vettura monoposto Ferrari che correrà nel mondiale 2020 di Formula 1. Si chiama "Sf 1000" perchè quello di quest'anno sarà il millesimo gran premio a cui la scuderia di Maranello partecipa. E' la prima volta che la nuova macchina da corsa - numero 66 in 70 anni - viene presentata in una location diversa da quella di produzione e la scelta è caduta su Reggio Emilia (al teatro muncipale Valli), patria della bandiera Tricolore.

"Come Ferrari siamo orgogliosi dell'Italia e di rappresentarla nel mondo", ha commentato il presidente della Ferrari John Elkann. "E' un connubio, tra la Ferrari e l'Italia, che ci e' sembrato opportuno sottolineare cosi", spiega Elkann. Numerosi cittadini per tutto il giorno si sono recati nei pressi del teatro per incontrare i piloti del "Cavallino" e in tanti hanno seguito la presentazione dal maxi schermo in piazza Prampolini.

Sala del Tricolore in municipio e musei sono rimasti oggi aperti e il sindaco Luca Vecchi ha donato a Mattia Binotto, capo del team Ferrari il "primo Tricolore della citta'". Perchè, spiega il sindaco "il Tricolore e la Ferrari uniscono il Paese che non ha molti simboli in cui trovarsi unito".

Gallery