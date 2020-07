Ecco "Nettuno", il nuovo motore Maserati nato a Modena per la super sportiva MC20

Maserati riparte con un nuovo motore (potenza specifica di 210 Cv/litro) prodotto a Modena. Si tratta del cuore pulsante della nuova super sportiva MC20, disegnato e progettato nei laboratori e nelle officine della casa del Tridente a Modena, tra il Maserati Innovation Lab di via Emilia Ovest e le officine di via Delle Nazioni, dove storicamente trovava la propria sede Maserati Corse.

Il nuovo propulsore è stato sviluppato nel polo motori dello storico impianto di viale Ciro Menotti, dove sarà anche prodotto e dove sono tuttora in via di allestimento anche la nuova linea produttiva e la nuova verniciatura dedicate alla tanto attesa MC20, nell'ambito del progetto al 100% made in Modena.

"Il nuovo motore- spiegano dall'azienda del Tridente- è il risultato di una vera e propria rivoluzione tecnologica, coperta da brevetti internazionali. Un progetto nato grazie alla passione e all'impegno di una squadra di tecnici e ingegneri altamente specializzati, donne e uomini, che hanno affrontato con grande entusiasmo una nuova sfida: riportare in Maserati a Modena lo sviluppo e la produzione di un nuovo motore ad alto contenuto tecnologico ed elevate prestazioni dopo oltre 20 anni". La 'nuova era' Maserati inizierà ufficialmente il 9 e 10 settembre a Modena in occasione dell'evento "MMXX: The time to be audacious".

Saranno svelati modelli inediti, che vedranno la luce nei prossimi anni, innovativi sistemi di propulsione oltre ad ambiziosi programmi sviluppati dalla Casa del Tridente.

