Carpi, il Partito Democratico annuncia l'annullamento della Festa de l'Unità di fine giugno

Il Partito Democratico di Carpi annuncia con una nota stampa che la tradizionale Festa intercomunale de l'Unità che avrebbe dovuto tenersi a partire dall'ultima settimana di giugno, quest'anno non ci sarà. In alternativa, si ventila l'ipotesi di una festa più ridotta e gestibile nei prossimi mesi.

“A causa dell’emergenza sanitaria che ha impedito i preparativi e vista la permanenza di misure restrittive della socialità, abbiamo deciso di annullare, per quest’anno, la Festa intercomunale de l’Unità organizzata insieme ai Circoli Pd di Novi, Campogalliano e Soliera. Com’è noto la Festa si tiene, normalmente, a partire dall’ultima settimana di giugno: oggi riteniamo non ci siano le condizioni per riuscire a organizzarla. Stiamo pensando, comunque, a una Festa di dimensioni più ridotte e con modalità operative adeguate alle esigenze del momento che potrebbe tenersi nei prossimi mesi”.