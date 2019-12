Emilia-Romagna Coraggiosa, ècco gli 8 candidati della formazione progressista

Emilia-Romagna Coraggiosa, Ecologista e Progressista ha scelto Abate Road 66 - accanto alla stazione ferroviaria - per lanciare la sua proposta politica in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. I candidati a Modena della lista, che sosterrà Stefano Bonaccini per la sua rielezione alla presidenza della Regione, si sono presentati questa mattina alla stampa, spiegando ciascuno le motivazioni che hanno determinato la propria scesa in campo per questo nuovo progetto civico e politico.

Otto i “candidati coraggiosi” modenesi della lista, che si presenta guidata da due capolista: la 27enne Erica Biagini, praticante avvocato e studentessa del Master in analisi, prevenzione, contrasto della criminalità e corruzione promosso dalle Università di Pisa, Torino, Napoli e Palermo in collaborazione con “Libera Associazioni e numeri contro le mafie”, di cui è anche membro attivo, e Paolo Trande, gastroenterologo, responsabile del Programma di Screening della provincia di Modena per la “Diagnosi Precoce e la Prevenzione dei Tumori del Colon-Retto” e già Consigliere comunale a Modena per due mandati.

Gli altri candidati modenesi sono Cinzia Cornia, ex professoressa di filosofia presso l’Istituto Francesco Selmi di Modena e già Segretaria Provinciale FLC Cgil Modena, oggi presidente dell’associazione culturale “Antonia”, l’avvocato Mauro Sentimenti, tra i promotori del ricorso contro la legge elettorale “Italicum”, cofondatore del Comitato “No bretella, Sì mobilità sostenibile" e membro dell’Associazione Giuristi Democratici e dell’Associazione “Comitato per il No nel referendum costituzionale”.

In corsa anche Aldo Arbore, maestro montessoriano di scuola primaria, coordinatore del gruppo locale del Movimento per la democrazia in Europa 2025 e attivista per il clima, che collabora anche con il Distretto di Economia Solidale modenese, Donatella Ascari, segretaria e attivista dell’associazione Thèm Romanó Onlus di Reggio Emilia, impegnata a promuovere la cultura romanì e a combattere il razzismo e la discriminazione verso questo popolo, Carlo Magnoni, medico di famiglia a Nonantola attualmente in pensione e già Assessore all’Ambiente nello stesso comune, impegnato nell’Associazione Medici per l’Ambiente ed attivo nel circolo nonantolano di Legambiente, e la Consigliera comunale a Soliera del gruppo “Sinistra Ambientalista per Soliera” Martina Venturelli, 22 anni, dipendente Esselunga e impegnata nel campo delle iniziative per la difesa dell’ambiente e per uno sviluppo eco-sostenibile.

“Non c’è giustizia ambientale senza giustizia sociale e nessuno come Emilia-Romagna Coraggiosa è riuscita a dare una maggiore rilevanza a questi due aspetti, ambientale e sociale, per noi strettamente connessi – affermano i promotori del movimento – c’è la necessità di tenere unita la sinistra e di sconfiggere la destra della Meloni e di Salvini e noi auspichiamo che molti cittadini che alle scorse elezioni regionali non hanno votato si possano riconoscere all’interno di questa lista plurale ed eterogenea.”