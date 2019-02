Cinque anni di governo Pd, il gruppo consigliare presenta la “Città aumentata”

"Modena città aumentata", titola il gruppo Pd oggi in Comune tirando le somme di cinque anni di mandato ormai alla fine. In vista della nuova corsa del proprio candidato, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, i dem tornano con un video e un sito web ad hoc sul lavoro della consiliatura 2014-2019.

Il tutto, fra l'altro, per un gruppo Pd che ha garantito il 93% delle proprie presenze in Consiglio comunale e il 78% nelle commissioni: in media, ciascun consigliere democratico ha partecipato a 170 commissioni e a 145 Consigli. Il gruppo, inoltre, ha prodotto oltre 350 documenti politici tra mozioni e interrogazioni in aula.

Sulla nuova iniziativa della città 'aumentata' evidenzia Andrea Bortolamasi, consigliere comunale e segretario cittadino:"Ci sembra doveroso oltre che giusto rendere conto ai tanti elettori modenesi che ci hanno dato fiducia nel 2014. I risultati, che chiunque può facilmente verificare sia attraverso il sito che 'vivendo' la città, sono stati resi possibili grazie al lavoro dei consiglieri, del sindaco, della giunta e grazie ai cittadini modenesi che in questi anni ci hanno spronato".

Continua il capogruppo Fabio Poggi: "Attraverso 'Modena città aumentata' raccontiamo una città che è cresciuta e mantiene la capacità di coniugare una buona qualità della vita e l'attenzione alle persone, a partire da chi resta indietro, all'innovazione in ogni campo. Sono stati cinque anni ricchi di sfide appassionanti: con questa rendicontazione- rimarca Poggi- vogliamo evidenziare, non senza un pizzico di orgoglio, i risultati raggiunti grazie anche all'impegno quotidiano di tutti i consiglieri".

