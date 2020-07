Classifica Sole24Ore, cresce il gradimento di Muzzarelli e Bonaccini

Effetto Covid e non solo nel sondaggio sul gradimento degli amministratori pubblici diffuso oggi dal Sole 24 Ore. Guardando ai sindaci dell'Emilia-Romagna, la nuova classifica recita Andrea Gnassi di Rimini (centrosinistra) al 25esimo posto col 57,3% (+0,3% rispetto al giorno dell'elezione), Luca Vecchi di Reggio Emilia al 31esimo col 56,7% (-6,6%), Patrizia Barbieri di Piacenza al 33esimo col 56,5% (-2%), Gian Carlo Muzzarelli di Modena al 42esimo col 55% (+1,6%), Gian Luca Zattini di Forli' al 50esimo col 53,8% (+0,7%), Alan Fabbri di Ferrara al 64esimo col 52,8% (-3,9%), Michele De Pascale di Ravenna al 76esimo col 51% (-2,3%), Federico Pizzarotti di Parma all'86esimo col 49,4% (-8,5%), Virginio Merola di Bologna al 92esimo col 48,5% (-6,1%).

Dunque, è del modenese Muzzarelli la performance migliore rispetto alle elezioni, in questo caso dell'anno scorso. Osserva il sindaco di Modena interpellato a margine di una conferenza oggi: "Come sapete, non commentiamo mai le classifiche. Fa piacere comunque che a un anno di distanza da un ottimo risultato elettorale il dato che esce dal sondaggio conferma e migliora quel risultato. Lo leggo- continua Muzzarelli- come uno stimolo ulteriore a fare ancora di più per la ripartenza di Modena per l'economia, il lavoro, la socialità. Senza dimenticare che questo sforzo dobbiamo farlo con responsabilità e rispettando le norme per la prevenzione del contagio".

Per quanto riguarda invece le Regioni, ci sono Luca Zaia, governatore del Veneto, e Antonio Decaro, sindaco di Bari, al primo posto della classifica. Sempre secondo il sondaggio 'governance poll' pubblicato oggi dal Sole 24 Ore (agli intervistati, un campione di 1.000 elettori per ogni regione e ogni comune, è stato chiesto se, in caso di elezioni oggi, votassero a favore o contro il governatore e il sindaco in carica) tra i più popolari spiccano quattro governatori del centrodestra: dopo Zaia, in cima alla classifica ci sono infatti il leghista Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia (59,8%), la leghista Donatella Tesei dell'Umbria (57,5%) e la forzista Jole Santelli della Calabria (57,5%).

Il primo governatore del centrosinistra in lista è il dem Stefano Bonaccini dell'Emilia-Romagna (54%), al quinto posto in classifica ma in crescita del 2,6%. In discesa Michele Emiliano (Pd) in Puglia (al penultimo posto, -7,1%) e Attilio Fontana (Lega) in Lombardia (13esimo su 18 posizioni, -4,4%). All'ultimo posto (con poco più del 30%) si piazza il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, segretario del Pd.

