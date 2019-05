Sinistra per Modena commenta la vittoria: "Un grande lavoro politico-programmatico"

“Nello stesso giorno in cui si alzava la marea nera leghista del voto europeo, le modenesi e i modenesi hanno dato, con la vittoria al primo turno della coalizione di centro-sinistra e di Gian Carlo Muzzarelli, un segnale chiaro, forte ed incontrovertibile: Modena rimane antifascista, democratica, coesa e proiettata al futuro. E con lo straordinario risultato conseguito dalla nostra lista (7.373 voti pari all'8%, al secondo posto nella coalizione) i cittadini dicono anche che: l'asse politico-programmatico deve essere collocato saldamente a sinistra."

E' questo il commento di Sinistra per Modena all'ottimo risultato ottenuto dalla coalizione e dalla stessa lista, che ha sfiorato l'8% e ha ottenuto l'elezione di 3 rappresentanti in consiglio comunale. “Abbiamo costruito una proposta che, anche nel nome, non ha nascosto la sua natura politica di sinistra, che ha messo al centro il lavoro di qualità e tutelato, i diritti sociali e civili, la salvaguardia dell'ambiente, la difesa ed il rilancio dei "beni comuni", a partire da scuola e sanità pubblica, ed universali, dal diritto alla casa e dalla cultura da rendere fruibile e diffusa. E tutto ciò lo possiamo affermare, sulla base del consenso ricevuto, da cittadine e cittadini. Alle e ai 7.373 modenesi che ci hanno votato diciamo grazie, rinnovando il nostro impegno a mettercela tutta per onorare la loro fiducia.”

“Sentivamo che a Modena in tante e tanti che si riconoscono nell'area politico-culturale della sinistra chiedevano una "via diversa", per esprimere il proprio contributo al centro-sinistra che negli ultimi anni aveva mostrato segni di involuzione neocentrista e liberista. A loro abbiamo offerto una opzione utile, volta, nel contempo, a battersi per gli ideali di giustizia e libertà e di contrasto ad una destra regressiva e autoritaria. Non era facile ma pensiamo di esserci riusciti. I 3 consiglieri comunali eletti, Camilla Scarpa, Andrea Bosi e Roberta Pinelli saranno la presenza istituzionale di una lista (di una comunità) pronta ad offrire un contributo di governo a Modena, per ricostruire la sinistra e il campo largo progressista di cui c'è bisogno, per affrontare le sfide amministrative, economiche e sociali nazionali e locali.”

“Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità di governo ed istituzionali. Le quali, hanno un senso di rappresentanza ed efficacia, solo se dietro hanno la stessa qualità di contatti e relazioni, con le persone, le organizzazioni sociali ed economiche, e le associazioni con le quali abbiamo interloquito in questi mesi di costruzione del programma e della proposta politica. Avanti dunque e per Modena: perché da noi non ci sarà che impegno, abnegazione, collaborazione con il sindaco, gli alleati e strenua difesa degli ideali di uguaglianza e libertà da sempre alla base della esistenza stessa della sinistra e della nostra esperienza".