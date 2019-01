Ex scuole Carducci, il Comune di Formigine lancia un concorso di idee

La Giunta comunale di Formigine ha deliberato di promuovere un concorso d’idee internazionale per la rigenerazione urbana dell’area dell’“ex scuola Carducci” e dell’adiacente “torre dell’acquedotto e parco delle tre fontane”, nell’ambito della più ampia strategia di riqualificazione del centro storico.

“Per rigenerazione urbana, territoriale e sociale, s’intende una politica a sostegno di processi finalizzati al miglioramento e al riadattamento del patrimonio pubblico in maniera durevole e continuativa - spiega il sindaco Maria Costi - Nel corso di questi ultimi anni, abbiamo posto attenzione sulla sicurezza e sull’accessibilità di strade e piazze, in modo da renderle luogo di riferimento per i formiginesi e per l’intero Distretto”.

I partecipanti al concorso potranno proporre progetti finalizzati al recupero ovvero sostituzione totale o parziale dei volumi presenti (corredato da valutazioni di sostenibilità tecnico-economiche), che prevedano la realizzazione di un contenitore per iniziative culturali, espositive e ricreative in grado di valorizzare le tipicità del territorio formiginese.

Compatibilmente con le scelte urbanistiche e con quelle della mobilità, gli interventi dovranno avere la capacità di mediare tra i valori del passato e le esigenze attuali partendo da una conoscenza degli elementi storici, sociali, culturali ed ambientali del luogo urbano. È stato previsto a bilancio 2020-2021 un primo stralcio di finanziamento di 550.000 euro finalizzato alla realizzazione dell’intervento così come verrà progettato al termine del percorso partecipativo, ma il progetto intende attrarre nuovi finanziamenti.