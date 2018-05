Forza Italia boccia l'autovelox in Tangenziale: "Serve solo a fare cassa"

Questa mattina il Comune di Modena ha riacceso il velox posizionato in tangenziale, dopo aver sostituito il vecchio impianto con un apparecchio più potente e sofisticato. "Non credo che sia questo il modo per aumentare la sicurezza stradale: il limite dei 70 chilometri orari in tangenziale è troppo basso e nei fatti non è rispettato in alcun punto tranne che all'altezza di quel velox, provocando spesso pericolosi rallentamenti e traffico intenso: è evidente che l'unico obiettivo del Comune è far cassa, del resto lo dimostrano gli incassi record dalle mute verbalizzare nel 2017".

A parlare è il capogruppo di Forza Italia in Regione, Andrea Galli, ricordando come proprio questa mattina sia stato riacceso l'occhio elettronico posto in tangenziale Carducci, fra le uscite 7 e 6 Crocetta-Nonantolana. Prende la calcolatrice Galli: "Nel 2017 il Comune aveva previsto di incassare 9,2 milioni dalle multe, ne ha incassati 10,5. Un surplus di 1,3 milioni in un anno è una cifra esorbitante: è evidente come gran parte di queste sanzioni derivi proprio dal velox in tangenziale".

Quindi si chiede l'azzurro: "Non sarebbe più giusto per la sicurezza stradale usare il velox mobile nei punti davvero pericolosi, controllare i singoli veicoli in transito, fermando i conducenti e verificando i mezzi, piuttosto che affidarsi ad occhi elettronici? Certo questo certamente ridurrebbe gli introiti cosi' importanti per le casse comunali, ma migliorerebbe la sicurezza reale garantita ai modenesi".

Conclude il capogruppo comunale e regionale, segnalando che a luglio verrà sostituito il comandante della Municipale Franco Chiari: "Auspico che il sindaco scelga un uomo o una donna in grado di impiegare al meglio gli oltre 200 poliziotti municipali, potenziando il controllo fisico del territorio".

(DIRE)