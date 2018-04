Gara d'appalto per il "cuore" della Smart City, nuovo Data Center da 5,1 milioni

Sarà il cuore tecnologico della città, consolidando e rendendo più efficiente la rete locale dell’Ict, andando a sostituire i Ced di enti pubblici e soggetti privati migliorandone qualità e sicurezza. E diventerà il punto di riferimento per la ricerca, sia nel campo della sicurezza informatica, con la sede della Cyber Security Academy, sia per ciò che riguarda l’Automotive, con il programma Masa (Modena automotive smart area).

Si tratta del Data Center Modena Innovation Hub che sorgerà nella zona vicina a PalaMadiba, scuole Marconi e Palazzina Pucci, nel cuore del quartiere dell’ex Mercato bestiame dove si sta realizzando il “Progetto Periferie. Ri-generazione e innovazione”, il Programma di riqualificazione urbana di quella porzione di città adiacente alla ferrovia. La struttura, inoltre, entrerà a far parte della rete dei Data Center regionali in corso di realizzazione.

L’intervento per la realizzazione del Data Center è curato dalla società di trasformazione urbana CambiaMo spa, soggetto attuatore anche per gli altri lavori pubblici previsti nel Progetto Periferie che ha ottenuto un finanziamento dal Governo di 18 milioni di euro e che prevede investimenti complessivi, pubblici e privati, per circa 59 milioni di euro. CambiaMo spa ha già aggiudicato o ha in corso le procedure di gara per interventi dal valore di oltre 12 milioni di euro, circa il 50 per cento delle iniziative che il Comune ha affidato alla società lo scorso novembre.

Come sarà il nuovo edificio - IL VIDEO

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 di venerdì 15 giugno, il cantiere potrà partire entro l’anno e il contratto d’appalto avrà una durata di 24 mesi.