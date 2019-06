Sassuolo, Menani presenta la sua Giunta. Caselli presidente del Consiglio Comunale

Il neoeletto sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ha presentato questa mattina la Giunta che lo accompagnera in questa esperienza amministrativa. “A poco più di una settimana dall’insediamento – ha commentato – con la Giunta presentiamo la squadra che avrà il compito di amministrare Sassuolo nei prossimi cinque anni. Per formare la squadra ci siamo confrontati con la maggioranza, mantenendo sempre i toni del dialogo, e la mia decisione di coinvolgere tutta la squadra che ha lavorato per arrivare alla vittoria delle elezioni è stata condivisa e apprezzata. Sono convinto di avere una grande squadra al servizio di Sassuolo e dei sassolesi; poco dopo la metà del mese convocheremo il primo consiglio comunale dopodiché saremo pronti ed operativi per risolvere i problemi della città”.

Menani ha tenuto per sè le deleghe alla Sicurezza, Protezione Civile, Lavori Pubblici e Sanità. Questa la squadra di sei Assessori che comporrà la Giunta comunale.

Camilla Nizzoli, Vicesindaco con delega al Patrimonio, Personale e Pari Opportunità: nata a Sassuolo il 09 luglio 1958, sposata, con due figli. Eletta nel 2009 in Consiglio Comunale nelle fila del Pdl, nel 2014 è stata rieletta all’interno della lista Civica Sassolesi, dimettendosi dal Consiglio nel 2018. Attualmente in pensione, dal 1978 al 2016 ha ricoperto diversi incarichi amministrativi all’interno di aziende ceramiche del territorio. Da sempre attiva nel mondo del volontariato è tra i fondatori dell’Associazione “La Calzetta” che ha come obiettivo sociale l’aiuto a persone in difficoltà. Alle Amministrative 2019 è stato candidato nella lista Sassolesi

Massimo Malagoli, Assessore con delega al Commercio, Attività Produttive e Centro Storico: nato a Sassuolo il 10 marzo 1971 è coniugato, con due figli. Nel 2010 ha assunto l’incarico di Vice Presidente delle farmacie Comunali di Sassuolo, dal 2017 è socio fondatore e Presidente di Pro Loco Sassuolo, incarico da cui si è dimesso per candidarsi nella lista di Forza Italia. Dal 2007 è Quadro/Dirigente prima di Enìa Energia S.p.A. ora Iren Mercato S.p.A.ho ricoperto il ruolo di responsabile vendite gas ed energia elettrica Mid Business fino al 2009, dal 2010 Key Account manager Business e dal 2016 coordinamento processi del credito. Fa parte del corpo di Protezione Civile dell’A.N.A. dal 1995 e dal 2016 è Coordinatore Protezione Civile A.N.A. gruppo Sassuolo. Alle Amministrative 2019 è stato candidato nella lista Forza Italia

Ugo Liberi, Assessore con delega all’Urbanistica e all’Ambiente: nato a Modena il 23 agosto 1957, vive da sempre a Sassuolo, è sposato, con un figlio. Dopo la laurea in Architettura conseguita nel 1984 presso l’Università di Firenze con tesi "Sistema espositivo, riuso di un isolato / Museo a Sassuolo", ha intrapreso l’attività professionale tutt’ora attiva. E’ consigliere Comunale, sempre per Forza Italia, dal 1999 ed in questi anni è stato membro titolare della Commissione Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici. Dal 2014 al 2016 è stato Consigliere della Provincia di Modena e, dal 2015 al 2019, Consigliere dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Dal 1992 al 2002 è stato, prima membro poi Presidente dal 1984, dell’Associazione Subacquea Sesto Continente Sassuolo, al cui interno ha organizzato e coordinato l’attività complessiva, ampliandone gli orizzonti sociali a varie discipline collaterali. Alle Amministrative 2019 è stato candidato nella lista Forza Italia.

Corrado Ruini, Assessore con delega al Bilancio e alla Pubblica Istruzione: nato a Sassuolo il 5 gennaio 1968, risiede a San Cesario sul Panaro. Laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Bologna, Master di primo livello in consulenza filosofica e Antropologia esistenziale Università Regina Apostolorum Roma. Libero professionista, consulente aziendale in ambito risorse umane e organizzazione aziendale. Coach certificato FBU, per passaggi generazionali. E’ stato consigliere comunale dal 2004 al 2009 nel comune di S.Cesario sul Panaro. E’ educatore e formatore parrocchiale, presidente del circolo culturale Chesterton di S,Giovanni Persiceto. Alle Amministrative 2019 è stato candidato nella lista Lega Sassuolo

Angela Ruini, Assessore con delega alla Cultura e all’Associazionismo: nata a Sassuolo il 18 gennaio 1971, è sposata. Attualmente è Dirigente scolastico presso l’asilo infantile S.Anna di Sassuolo. Alle Amministrative 2019 è stato candidato nella lista Lega Sassuolo

Sharon Ruggeri, Assessore con delega ai Giovani, Sport e Politiche Sociali: nata a Sassuolo il 10 gennaio 1994 è laureata in Marketing ed Organizzazione d’Impresa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Alle Amministrative 2019 è stato candidato nella lista Fratelli d’Italia

E' stato anche annunciato dalla nuova Amministrazioen che durante la prima seduta del Consiglio Comunale - quando verrà eletto il Presidente del Consiglio - la maggioranza darà indicazione affinché venga votato Luca Caselli, presente ininterrottamente in Consiglio Comunale dal 1995 e già Sindaco di Sassuolo dal 2009 al 2014.