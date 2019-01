Appalti a Carpi, la Lega: "La Giunta si limiti all'ordinaria amministrazione fino alle elezioni"

"Dopo l'ennesimo blitz dei Carabinieri negli uffici comunali, questa volta per acquisire documenti riguardanti la gara milionaria per la ristrutturazione del Torrione degli Spagnoli, la situazione diventa ulteriormente sospetta, mettendo ancor di più a rischio la fiducia dei cittadini nei confronti della correttezza e della trasparenza delle istituzioni. Sarebbe il caso che la Giunta guidata dal Sindaco Bellelli si limiti unicamente alle spese relative all'ordinaria amministrazione, in attesa delle elezioni comunali di maggio, che speriamo diano quel cambio di passo che la città e i carpigiani chiedono e meritano". Così Gulgielmo Golinelli, commissario della sezione carpigiana della Lega, si è espresso alla luce delle recenti notizie riguardanti le indagini relative agli appalti a Carpi.

"Non dimentichiamo", prosegue Golinelli, "che poche settimane or sono Bellelli ha chiesto (e ottenuto) in consiglio comunale il mandato per interloquire con la Regione in merito alla realizzazione di un nuovo ospedale del valore di oltre 100 milioni di euro. Siamo sicuri che questa Giunta sia in grado di gestire ulteriori appalti con cifre così cospicue e su temi così importanti? Sarebbe invece doveroso che si limitassero esclusivamente a gestire l'ordinario e, come Lega Carpi, chiediamo che si eviti di prendere ulteriori iniziative sulle scelte importanti per la città".

"Bisogna infine controllare e fare attenzione", conclude il commissario carpigiano, "a tutti gli aspetti delle gare d'appalto passate e future, cercando di evitare ogni possibile coinvolgimento in conflitto di interessi sia per i membri della maggioranza che dell'opposizione".