Congresso Cgil Modena, Manuela Gozzi riconfermata alla guida del sindacato

Manuela Gozzi, 58 anni, segretaria uscente della Cgil di Modena, è stata rieletta nel tardo pomeriggio di oggi al termine dei lavori del 18° Congresso provinciale (25-26 ottobre 2018), dalla nuova Assemblea Generale, su proposta di Gino Giove segretario Cgil Emilia Romagna. Gozzi è stata riconfermata alla guida della Cgil di Modena con 99 voti favorevoli su 122 votanti (19 i contrari, 4 astenuti). Nel presentare la ricandidatura di Gozzi, Giove ha messo l’accento sulla la capacità della segretaria di dare sempre un contributo fattivo per arrivare a mediazioni su vertenze anche molto complesse che hanno riguardato il nostro territorio.

Applausi hanno accompagnato la riconferma della segretaria: "Ringrazio l’Assemblea per la fiducia che mi ha rinnovato e tutti coloro che in questi due giorni al Monzani hanno lavorato dietro le quinte per la buona riuscita del Congresso – ha detto Gozzi – E’ stato un congresso molto partecipato e dibattuto – ha aggiunto la segretaria – che ha dimostrato che la Cgil non è solo una sigla, ma un agente del cambiamento nella salvaguardia dei diritti di lavoratori e pensionati, e nella difesa dell'occupazione a fronte delle crisi che ancora ci sono nel nostro territorio".

L’Assemblea congressuale ha eletto il nuovo Comitato Direttivo che è composto di 85 membri e la nuova Assemblea Generale composta di 135 membri, di cui il 59% delegati in produzione e attivisti Spi, e la metà sono donne. I componenti di Direttivo e Assemblea Generale rispecchiano il peso dei due documenti congressuali che si sono confrontati: il documento di maggioranza “Il lavoro è” (primo firmatario a livello nazionale Susanna Camusso) ha ottenuto il 90,37%, il documento di minoranza “Riconquistiamo Tutto” (primo firmatario Eliana Como) ha ottenuto il 9,63%. I delegati modenesi eletti al congresso della Cgil regionale (19-20-21 novembre) sono 54, che si aggiungeranno ai modenesi eletti nei congressi regionali di categoria.

Tanti gli interventi che si sono succeduti dal palco nella due giorni congressuale della Cgil modenese, 52 interventi tra i saluti dei rappresentanti istituzionali e dell’associazionismo economico e sindacale, e quelli di delegati e funzionari Cgil delle diverse categorie. Sono intervenuti, fra gli altri, Aude Pacchioni presidente dell’Anpi, Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia Romagna, il sindaco Giancarlo Muzzarelli, Simone Gradellini di Confindustria, Giuseppe Molinari della Camera di Commercio, i segretari di Cisl e Uil Ballotta e Tollari, Luigi Giove (Cgil ER) e Giuseppe Massafra (Cgil nazionale).

L’Assemblea generale e il Direttivo hanno licenziato diversi ordini del giorno, tra cui quello contro il Decreto Pillon, il sostegno al sindaco di Riace Mimmo Lucano, il sostegno ai lavoratori della Sagemcom in lotta, contro il razzismo e la xenofobia, sulla mobilità sostenibile a Modena, il sostegno alla proposta di legge per l’introduzione dell’insegnamento di educazione alla cittadinanza nelle scuole, sulla stabilizzazione dei precari degli uffici comunali addetti alle pratiche per la ricostruzione post-sisma, contro la riduzione della spesa per il personale sanitario e in sostegno alla vertenza dei dipendenti Ausl a cui è stato sospeso il contratto aziendale con taglio della retribuzione.