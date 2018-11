Guida galattica per consiglieri a 5 Stelle, un manuale pratico per futuri eletti

Quali sono le attività, i compiti, il metodo di studio e di lavoro più opportuno da adottare per assolvere al meglio l’impegno che si è preso con i propri elettori una volta eletti consiglieri comunali? A questa domanda risponde, sollecitato dai suoi stessi concittadini, il consigliere comunale M5s di Formigine, Rocco Cipriano. Con la campagna elettorale per le Amministrative 2019 che si avvicina, non è un mistero che le ambizioni dei pentastellati siano alte nel territorio formiginese e i rappresentanti più esperti, come lo stesso Cipriano, si espongono anche per la "formazione" dei futuri portavoce. Non in termini generici sui principi della democrazia rappresentativa, ma in modo molto, molto dettagliato.

Dal MoVimento di Formigine arriva infatti una guida ben precisa. "Prima di elencare alcuni degli impegni che un Consigliere Comunale deve mettere nella propria agenda giornaliera, elenco alcune cose che servono per poter operare al meglio cercando di mantenere una buona organicità tra i materiali che si riceveranno dal Sindaco ed i materiali che si produrranno. Individuate uno spazio o in casa o in garage e destinatelo esclusivamente alla “Documentazione”. Riceverete nei 5 anni di mandato un incredibile mole di files e documenti cartacei, teneteli archiviati in modo ordinato oppure dopo 3 anni, non sarà semplice fare un confronto fra documentazioni ricevute in periodi differenti."

Cosa mettere nello zaino? "Acquistate almeno 3 quaderni ad anelle e suddivideteli in questo modo: a) Comunicazioni e Documentazione ricevuta dal Sindaco; b) Comunicazioni e Documentazione inviata al Sindaco (Esposti, Interpellanze, Mozioni,…), c) Varie. Comunicazioni e Documentazione ricevuta dai Cittadini, Colleghi portavoce... Vi occorrerà un Computer, meglio se portatile. Installate il pacchetto Office o similari ed un discreto programma di Grafica. Per i più tecnologici consiglio anche un programma di editing video per montare brevi filmati", prosegue il consigliere.

Segue poi una lista di buone prassi da adottare per il lavoro: "Sin dal primo consiglio comunale, archiviare il Pdf della convocazione. Tenete sempre traccia in un foglio word dell’esito delle votazioni. Se avete votato a favore, contro o astenuti. Se la vostra Mozione o ODG è stata bocciata, ritirata, emendata o approvata. Il quarto anno di mandato mi ringrazierete per questo consiglio", sottolinea il pentastellato. La giornata tipo viene poi riassunta per punti:

Accedere tutti i giorni all’Albo Pretorio del proprio Comune, leggere tutte le determine, scaricarsi i pdf e relativi allegati. Tenerli ben archiviati e se possibile rinominare i pdf con parole chiave che ne permettano un veloce ricerca anche dopo anni.

Almeno una volta dopo il Consiglio Comunale e relative Commissioni, leggere tutti i Verbali. Non è escluso che sia stato riportato qualcosa di inesatto, nel caso chiedere tempestiva rettifica.

Mantenere un contatto costante con gli altri Portavoce Locali e Nazionali (del Movimento, ndr).

Studiare continuamente Interpellanze o Mozioni da presentare per dare corpo ai preziosi input che i residenti fanno pervenire al Gruppo.

Tutti i giorni leggere i quotidiani locali e se resta tempo dare un occhio alle notizie Nazionali/Mondo.

Almeno una volta al giorno leggere la corrispondenza nella casella di posta del proprio Gruppo Consiliare e nella Casella personale, rispondere ai Cittadini.

Auspicabile ogni mese, ma se non si riesce, almeno una volta ogni 3 mesi fare un incontro/confronto aperto alla Cittadinanza per illustrare l’Attività Consiliare, le Attività su cui si è impegnati e raccogliere indicazioni e segnalazioni.

Costante report sui Social delle attività svolte.

"E purtroppo – conclude Cipriano – dopo oltre 4 anni di lavoro nel Consiglio Comunale di Formigine e nel Consiglio dell’Unione dei Comuni, devo rilevare ancora una volta che evidentemente occorre anche avere il dono dell’ubiquità o onnipresenza ovvero possedere la capacità di trovarsi in ogni luogo nello stesso momento". Il riferimento è a mercoledì 21 novembre, in cui lo stesso consigliere dovrà essere presente nello stesso momento sia in Commissione Bilancio a Formigine che in Commissione Bilancio, Affari istituzionali e Sviluppo dell’Unione presso la Sala Giunta in Via Fenuzzi 5 a Sassuolo a causa di una poco felice convocazione concomitante dei due organismi.