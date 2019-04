Elezioni Europee 2019, tutte le liste e i candidati in corsa per l'Europarlamento

Sono ormai ufficiali le liste complete dei candidati alle elezioni europee del 26 maggio 2019. Modena fa parte della Circoscrizione Nord-Est, una delle cinque macroaree in cui è stata divisa l'Italia, comprendente Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna. Sono 17 le liste in corsa, per un totale di 254 candidati. Ecco di seguito l'elenco completo:

Partito Democratico

Carlo Calenda

Elisabetta Gualmini

Paolo De Castro

Achille Variati

Isabella De Monte

Roberto Battiston

Kashetu Kyenge Detta Cécile

Antonio Silvio Caló

Maria Cecilia Guerra

Furio Honsell

Alessandra Moretti

Massimiliano Santini

Roberta Mori

Francesca Puglisi

Laura Puppato

Lega

Matteo Salvini

Alessandra Basso

Mara Bizzotto

Paolo Borchia

Vallì Cipriani

Rosanna Conte

Gianantonio “Toni” Da Re

Marco Dreosto

Matteo Gazzini

Paola Ghidoni

Manuel Ghilardelli

Elena Lizzi

Emiliano Occhi

Gabriele Padovani

Ilenia Rento

Movimento 5 Stelle

Sabrina Pignedoli

Marco Zullo

Viviana Dal Cin

Alessandra Guatteri

Elena Mazzoni

Claudio Fochi

Nadia Piseddu

Matias Eduardo Diaz

Crescitelli Detto "diaz"

Cinzia Dal Zotto

Antonio Candiello Detto "anthony"

Ulderica Mannella

Carla Franchini

Salvatore Lantino

Simone Contro

Cristiano Zanella

Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni

Sergio Antonio Berlato

Cristian Bolzonella

Luca Ciriani

Renata Dalfiume

Isabella Dotto

Michele Facci

Elisabetta Gardini

Francesca Gerosa

Giulia Manzan

Massimo Mariotti

Fabio Pietrella

Maria Cristina

Sandrin Detta Siora Gina

Remo Sernagiotto

Gianfranco Stella

Forza Italia

Silvio Berlusconi

Sandra Savino

Irene Maria Pivetti Detta Irene

Roberta Toffanin

Valentina Castaldini

Emanuele Crosato

Cristina Folchini

Ilaria Giorgetti

Paola Girolami

Anna Leso Mario

Malossini Giuseppe

Papa Alfredo Posteraro

Matteo Tosetto

Valerio Zoggia

+ Europa - Italia in Comune

Federico Pizzarotti

Silvja Manzi

Philippe Louis Francois Daverio

Federica Sabbati

Eugenio Fusignani

Rita Cinti Luciani

Layla Yusuf Mohamud

Renate Holzeisen

Giorgio Andrian

Laura Antonini

David Borrelli

Alessandra Chiantoni

Marco De Andreis

Giorgio Pasetto

Francesco Rolleri

Sudtiroler Volkspartei

Herbert Dorfmann

Claudia Segnana

Klaus Mutschlechner

Martina Valentincic

Otto Von Dellemann

Sonja Anna Plank

Partito Comunista

Marco Rizzo

Laura Bergamini

Canzio Giuseppe Visentin

Rosanna Tracuzzi Spadaro

Georgios Apostolou

Isabella Sartogo

Ugo Bertinelli

Daniela Giannini

Alessandro Mustillo

Silvia Stefani

Marco Trapassi

Giovannina Bastone

Alessio La China

Eleonora D’Antoni

Gianmarco Chilelli

Popolari per l'Italia

Ivo Tarolli

Milena D’Imperio

Paolo Gottarelli

Monica Franch

Giovanni Chiucchi

Silvana Arbia

Pasquale Montalto

Francesca Pangallo

Michele Laganà

Maria Grazie Trombetta

Valentino Antonio Sacco

Patrizia Toselli

Agostino Migliorini

Manuela Vettorello

Andrea Mondini

La Sinistra

Silvia Prodi

Adelmo Cervi

Alessia Cerentin

Ismail Ait Yahya

Martine De Biasi

Andrea Bellavite

Luisa De Biasio Calimani

Mauro Collina

Chiara Mancini

Iztok Furlanic

Elena Mazzoni

Giacomo Gianolla

Maria Chiara Zandonella Fracchiel

Fausto Pozzobon

Matteo Segatta

Partito Animalista

Cristiano Ceriello

Anna Tonia Ravicini

Alberto Musacchio

Luisantonio Zanin

Alberto Montoro

Annunziata Bruno

Daniela Rinaldini

Isabella Campana

Europa Verde

Silvia Zamboni

Angelo Bonelli

Chiara Bertogalli

Marco Affronte

Fiorella Belpoggi

Norbert Lantschner

Tiziana Cimolino

Davide Nava

Lofatou Boro

Alice Brombin

Eugenia Fortuni

Judith Kienzl

Giuseppe Prašel

Luca Saccone

Massimo Detto “Mao” Valpiana

Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare

Mirko De Carli

Clara Gallosi

Vladimiro Campello

Laura Neri

Roberto Azzalin

Carla Condurso

Roberto Gualandi

Emanuela Biagi

Paola Ganz

Casa Pound - Destre Unite

Simone Di Stefano

Elisabetta Uccello

Andrea Bonazza

Roberto Bussinello

Carlo Andrea Cardona

Francesco Clun

Rosa De Nunzio

Claudia Gagliano

Stefania Marcante

Pierpaolo Mora

Marco Mori

Giulia Pilloni

Katia Portaro

Maurizio Puglisi

Ghizzi Monica Tess

Forza Nuova

Roberto Fiore

Alessio Augello

Luca Castellini

Gloria Callarelli

Luca Leardini

Caterina Foti

Lorenzo Damiano

Stefania Venir

Michele Olivotto

Francesca Barbierato

Federico Corso

Giulia Sasso

Fiorenzo Consoli

Emma Marzari

Stefano Girella

Partito Pirata

Stefania Calcagno

Giuseppe Cossalter

Cristina Diana Bargu

Aram Gurekian

Valentina Piattelli

Luigi Di Liberto

Maria Chiara Pievatolo

Marco Anselmo

Luca Calamari

Marco Ciurcina

Carlo Piana

Fabio Aaron Brancotti

Paul Stephen Borile

Popolo Partite Iva

Manuela Malandrucco

Paolo La Triglia

Brigitte Marie Autret

Lorenzo Franchi

Saverio Galli Torrini

Maria Marcianò

Maddalena Bedei

Amato Umberto

Simone Condorelli

